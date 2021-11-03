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TIMETURK / EKONOMİ / Vergi ve cezalarda zam oranı belli oldu

Vergi ve cezalarda zam oranı belli oldu

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu.

24 Dakika Önce
2021-11-03 21:24:48
Vergi ve cezalarda zam oranı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından farklı bir karar alınmadığı takdirde vergi, ceza ve harçlar 2022'de bu oranda artarak yürürlüğe girecek.

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yıllık ÜFE, yani yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 oldu. Dolayısıyla vergi, harç, ceza, pasaport ücreti gibi rakamlarda 2022'de yüzde 36.2'lik artış yaşanacak.

Devlet ile özel sektör arasındaki kiralama bedeli gibi ücretlerdeki artış için de yine bu oran dikkate alınacak. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olmuştu.

Yasaya göre Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranına endekslenen vergi, harç ve cezalardaki artışın yeniden değerleme oranından daha az veya daha fazla olması kararını alabiliyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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