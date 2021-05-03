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Vergi ödemeleri ertelendi mi? Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi?

Vergi ödemeleri ertelendi mi? Tam kapanma döneminde veri ödemesi yapacak olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Vergi ödemek için bekleyen yükümlüler de Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi? sorusunu sormaya başladı. Kurum geçici vergi ödeme son gün ne zaman? Gelir geçici vergi ödeme son gün ne zaman?Ödeme süresi 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

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03.05.2021 13:33:02
Vergi ödemeleri ertelendi mi? Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi?

Vergi ödemeleri ertelendi mi? Tam kapanma döneminde veri ödemesi yapacak olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri  uzatıldı. Vergi ödemek için bekleyen yükümlüler de Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi? sorusunu sormaya başladı. Kurum geçici vergi ödeme son gün ne zaman? Gelir geçici vergi ödeme son gün ne zaman?Ödeme süresi 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Vergi ödemeleri ertelendi mi? 

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri ne zamana ertelendi?

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Geçici Vergi Nedir?

Peşin vergi olarak da adlandırılan Geçici Vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumsal vergi mükelleflerinin ödediği bir vergi türüdür ve cari vergilendirme döneminin Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak, üçer aylık kazanç üzerinden hesaplanarak ödenir. Diğer bir deyişle Geçici Vergi; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi hesaplamaları için yıl sonunu beklemeden, üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin peşin olarak tahsil edilmesi için uygulamaya koyulmuş bir vergi türüdür diyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan