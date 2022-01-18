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TIMETURK / EKONOMİ / Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Vergi mükelleflerine enflasyon düzenlemesi getiren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

45 Dakika Önce
2022-01-18 01:01:44
Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak

4 maddeden oluşan teklifle, vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

2023 yılı hesap dönemi sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karları da vergiye tabi tutulmayacak.

Dövizlerini, Türk Lirasına çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kur farkı kazançlarıyla mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları da vergiden muaf olacak.

TRTHaber .

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