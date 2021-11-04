Vergi kaçırana pişmanlık hakkı

İnsan Hakları Eylem Planı ile vergi kaçakçılığı, zincirleme suç kapsamına alınacak. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin cezası yarı oranında azalacak.

AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri bu konuda uzun süredir çalışma yürütüyordu. Ancak Meclis'in temmuz ayında tatile girmesi sebebiyle de taslak çalışmaları durmuştu. Edinilen bilgilere göre AK Parti enerji ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere iş dünyasının kanunlaşmasını beklediği düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. Yapılan çalışma

VERGİ KAÇIRANLARA 'PİŞMANLIK HAKKI' DÜZENLEMESİ

Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı suçlarına verilen cezaların yeniden belirlenmesini konu alan düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıkladığı vergi kaçakçılığı suçları ile ilgili düzenleme için AK Parti'de çalışmalara hız verildi.

AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin himayesinde hazırlanan taslakta, vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanması öngörülüyor. Vergi kaçakçılığı suçu işleyenler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp suçtan kaynaklı vergi borcunun tamamını öderse, verilen hapis cezaları yarı oranında indirilecek.

Vergi kanunları kapsamında tutulması gereken defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, vergi matrahının azalmasına sebep olacak şekilde defterleri tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenlerin cezalandırılabilmesi için bilerek işlenmesi ve bu suçlarla ilgili olarak hazinenin zarara uğrayacak şekilde vergi kaybına yol açılmış olması gerekecek.

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