Vergi istisnasının süresi uzatıldı
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bilançolarındaki dövizi TL'ye çeviren şirketlerin vergi istisnası yıl sonuna uzatıldı. Düzenlemeye eklenen madde ile açık cezaevlerindeki salgın izinleri de 31 Temmuz 2023'e uzatıldı.
2022-05-26 19:29:33
Vergi istisnasının süresi uzatıldı. Mevduat hesaplarına ilişkin sigortanın kapsamı genişletildi. AK Parti'nin hazırladığı ekonomiye ilişkin teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Düzenlemeyle şirketler bilançolarındaki dövizi Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanacak.
Bankalarda mevduat hesaplarına sağlanan sigortanın kapsamı da genişletilecek. Tasarruf mevduatı sigorta fonunun idari yapısında da değişiklik yapılacak.
Başkan yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarılacak. İhtiyaç halinde müdürlük sayısı artırılacak, destek personelin istihdamına yönelik de değişiklik yapılacak.
TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin varlıkları, kısmen veya tamamen satılabilecek. Yasayla açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izinleri de 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.
TRTHaber
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