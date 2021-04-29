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Vergi daireleri 30 Nisan'da açık mı? Tam kapanmada vergi dairesi açık mı?

29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma ülke genelinde kesintisiz şekilde uygulanacak. SGK prim borcu yapılandırma 2. taksit ödemesi yapacak olan vatandaşlar da tam kapanma dönemine denk gelen 30 Nisan'da vergi dairelerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki vergi daireleri 30 Nisan'da açık mı? Tam kapanmada vergi dairesi açık mı?

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29.04.2021 13:05:40
Vergi daireleri 30 Nisan'da açık mı? Tam kapanmada vergi dairesi açık mı?

29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma ülke genelinde kesintisiz şekilde uygulanacak. Tam kapanma dönemi içinde yer alan 30 Nisan hem kurumlar vergisi hem de SSK ve SGK prim borcu yapılandırma 2. taksidi ödemelerinin son günü. Vatandaşlarda 30 Nisan'da vergi dairelerinin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki vergi daireleri 30 Nisan'da açık mı? Tam kapanmada vergi dairesi açık mı?

Vergi daireleri 30 Nisan'da açık mı? 

30 Nisan'da vergi dairelerinin açık olup olmaycağına dair genelgede net bir ifade yok ancak ticari işlerin aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için 30 Nisan'da vergi dairlerinin açık olacağı tahmin ediliyor.

Tam kapanmada vergi dairesi açık mı?

Tam kapanma döneminde vergi dairlerinin durmuna ilişkin henüz net bir açıklama yok.

Kurumlar Vergisi ödeyenler tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

30 Nisan'da SGK borcu ödeyenler tam kapanmadan muaf mı? 

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi. SGK yapılandırma prim borcu 2. taksit ödemesini yapacaklar da tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacaklarını merak ediyordu. Banlık "Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte 30 Nisan'da SGK borcu ödeyenler tam kapanmadan muaf mı sorusunun yanıtı;

İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2'nci taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

SGK prim borcu ödeyecekler sokağa çıkabilir mi?

SGK prim borcu yapılandırma fırsatından yararlanıp 1. taksidi ödemek isteyen vatandaşlar 30 Nisan günü durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan