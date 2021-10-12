Vergi ayı değişiyor

Türkiye'de mükellefler için vergi ayı olarak bilinen mart ayı artık yerini şubata bırakıyor. Yapılan son düzenlemelere göre beyana tabi gelir elde edenler beyanlarını Mart ayı yerine şubatta verecek.

TBMM'de görüşülen yasa teklifinde beyana tabi ücret geliri elde edenlerin 2022'den itibaren mart ayında değil, şubat ayında gelir vergisi beyannamesi verneleri ön görülüyor. Buna göre mükellefler, İlk taksit ödemesini şubat ayında, ikinci taksit ödemesini haziran ayında ödeyecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi şu değişiklikleri ön görmekte:

* Şirketler gelecek yıldan itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin nisan da değil, mart ayında verecek.

* İşletmelerin yıl içinde dört kez verdikleri geçici vergi beyannamelerinin sayısı üçe düşürülüyor. Böylece şubat ayındaki dördüncü geçici vergi beyanları kaldırılıyor.

* Beyana tabi; kira geliri elde edenler, gayrimenkul satış kazancı elde edenler, kar payı elde edenler, yurt dışı faiz geliri elde edenler, ücretliler artık mart ayı sonuna kadar değil, şubat ayının 25'ne kadar gelir vergisi beyannamesi verilebilecek.

Kirada beyanname sınırı ne olacak?

*2021 yılı boyunca toplamda 7 bin liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 7 bin lirayı aşan konut kirası elde edenler beyanname vermek zorunda olacak.

*2021'de brüt 53 bin liradan fazla işyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-25 Şubat 2022) verecek. Eğer işyeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2021 gelirleri için 2 bin 800 lira.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.