Venezuela, dijital Bolivar’ı ekim ayında piyasaya sürecek

Venezuela, 2018’de Petro olarak bilinen bir kripto parayı piyasaya sürdü. Ülke, şimdilerde ise merkez bankası dijital para birimini dolaşıma sokmaya hazır. Venezuela Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, dijital Bolivar’ı 1 Ekim’de dolaşıma sokacağını duyurdu.

Venezuela, 2018'de Petro olarak bilinen bir kripto parayı piyasaya sürdü. Ülke, şimdilerde ise merkez bankası dijital para birimini dolaşıma sokmaya hazır.

Venezuela Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada, dijital Bolivar'ı 1 Ekim'de dolaşıma sokacağını duyurdu.

Dijital Bolivar Nedir?

Dijital Bolivar, bir merkez bankası dijital para birimidir (CBDC). Merkez bankası dijital para birimleri, Bitcoin gibi merkezi olmayan kripto varlıklarının aksine, bir ülkenin merkez bankası tarafından çıkarılan geleneksel itibari para biriminin dijital bir temsilidir.

Limenya'nın haberine göre, Venezuela, CBDC'nin piyasaya sürülmesi ile birlikte para biriminde bir de altı sıfır atacak. Bu uygulama, son 15 yıldaki toplam “sıfır atma” politikası üçe çıkaracak. Vefat eden eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, 2007'de para biriminden üç sıfır atmıştı. Halefi Nicolás Maduro ise 2018'de para biriminde beş sıfır atmak için ülkenin kendi kripto parası Petro'nun üretilmesini sağladı.

Venezuela'nın Hiperenflasyon ile Mücadelesi

Venezuela'nın para politikaları hiperenflasyon döngüsünden çıkmayı amaçlıyor ve yeni CBDC'nin üretilmesinin bu misyonun güçlendirilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor. Ülkenin merkez bankası, aynı zamanda, Venezuellalılar tarafından geliştirilen ve ulusal bankacılık işlemlerinin yabancı sistemlerden bağımsızlığını teşvik etmeyi amaçlayan “Finansal Mesajlaşma Değişim Sistemi” üzerinde çalışıyor.

Ülkenin finansal sistemi ABD'nin önderlik ettiği ekonomik yaptırımların ağırlığı altında çökerken, Şubat 2018'de piyasaya sürülen Petro'nun da temel amacı yukarıda belirtilenle aynı doğrultuda idi.

Venezuela'daki CBDC'nin temel nitelikleri hakkında şu an çok az şey biliniyor; ancak fiyat para birimi Bolivar ile birlikte dolaşımda olacağı kesin. Yani dijital Bolivar, piyasada bir tamamlayıcı rol üstlenecek. Buna ek olarak ülkenin asgari ücreti de aynı kalacak.

Venezuela'daki döviz kuru tüm bu gelişmelerin ortasında dalgalanmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.