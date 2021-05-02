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Venezuela'da asgari ücrete yüzde 300 zam

Yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini geçiren Venezuela'da hükümet artan enflasyon karşısında aylık asgari ücreti yüzde 289 artırdı.

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02.05.2021 12:41:21
Venezuela'da asgari ücrete yüzde 300 zam

 

Venezuela'da asgari
ücrete yüzde 300 zam


Yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini geçiren Venezuela'da hükümet artan enflasyon karşısında aylık asgari ücreti yüzde 289 artırdı.

Çalışma Bakanı Eduardo Pinate, asgari ücretin bu ay itibariyle 1.8 milyon bolivar'dan (5,3 TL) 7 milyon bolivara (20 TL) çıkacağını söyledi. Böylece asgari ücret, yerel para birimine göre yüzde 300'e yakın artırılmış oldu.

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği kapsamında konuşan Pinate, asgari ücretin yanı sıra devletin gıda ikramiyesinin de artırılacağını sözlerine ekledi.

Gida yardımından faydalanan asgari ücretli bir kişi aylık 3,5 dolar gelir elde edecek. Venezuelalılar bununla ancak bir kilo peynir ve bir litre süt satın alabilir.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro hükümeti bu yıl asgari ücreti iki kez artırdı ve ülke koronavirüs salgınının yanı sıra, şiddetli bir durgunluk ve hiper enflasyon durumu ile karşı karşıya kaldı.

İki yıl önce yetkililer, ekonomideki kontrolleri gevşeterek dövizle daha fazla işlem yapılmasına izin vermelerine rağmen, birçok işçi yerel para birimi olan ve değerini kaybetmiş olan bolivar cinsinden maaş almaya devam ediyor.

Dünyanın en yüksek enflasyonu

IMF'nin verilerine göre yüzde 5500 enflasyon ile Venezuela dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülke.

Son 7 yılda ekonomisi yüzde 90 küçülen Venezuela yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Venezuela Merkez Bankası'nın (BCV) yayımladığı verilere göre ülke 2020 yılını yüzde 2.959,8 enflasyon oranıyla kapattı. Son 5 yılda her 6 kişiden biri göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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