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Vebitcoin'e operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Vebitcoin yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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24.04.2021 10:22:38
Vebitcoin'e operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi." denildi.

Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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