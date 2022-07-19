'Vatandaşlık sınırı 400 bin dolar olacak' açıklaması satışları patlattı

Yabancılara konut satışında haziranda tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşılırken, yılın ilk yarısında ise ocak-haziran rekoru kırıldı.

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki zirve 7 bin 841 adetle 2021 Aralık'ta görülmüştü. Geçen ay yabancıların toplam satıştan aldığı pay ilk kez yüzde 5'i geçerek 5,7'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran rakamına ulaşıldı.

"Ruslar, ilk 6 ayda geçen yılın tamamından fazla konut aldı"

Söz konusu dönemde yabancılar 14 bin 895 adetle en çok İstanbul'dan konut alırken, onu 9 bin 836 ile Antalya, 1.762 ile Ankara, 1.655 ile Mersin izledi. Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

Yabancılara konut satışının başladığı 2013'ten bu yana vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sıralamasında zirveyi Irak ya da İran almıştı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar ilk kez birinci sıraya yükseldi. Nisan, mayıs ve haziranda Türkiye'den en çok konutu Ruslar aldı.

İlk 6 ayda Türkiye'den en çok konutu 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Söz konusu rakam 2021 genelinde 5 bin 379 adet olarak gerçekleşmişti. İlk yarıda Rusya vatandaşlarının Türkiye'deki konut yatırımında yüzde 232,5 artış yaşandı. Rusya vatandaşlarının ilk 6 ayda, geçen yılın tamamından fazla konut aldığı görüldü.

Ocak-haziran döneminde Rusları 4 bin 884 ile İranlılar, 4 bin 25 adetle Irak vatandaşları izledi. Kazakistan, Almanya, Afganistan, Ukrayna, Yemen, Çin ve Filistin vatandaşları da ilk 10'da yer aldı.

"Vatandaşlık sınırının 400 bin dolara yükseltileceğinin açıklanması rekor getirdi"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesinin yabancıya konut satışlarına tarihi zirveyi gösterdiğini söyledi.

Aylık bazda 8 bin 630'a çıkan yabancıya satış miktarının 1.887 adedinin Rus vatandaşlarına yapıldığını dile getiren Durbakayım, İran ve Irak vatandaşlarının yoğun alımlarının sürdüğünü anlattı.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da yaz mevsimi olmasına rağmen yerli ve yabancıya yönelik konut satışlarının yüksek geldiğini belirterek, "Konut satın alımında 250 bin dolar olan vatandaşlık bedelinin 13 Haziran itibarıyla 400 bin dolara çıkacağının açıklanmasından sonra yoğun bir satın alma süreci oldu. Yabancılar fiyat artışından etkilenmemek için ciddi oranda alım yaptı. Bu da rakamlara yansıdı." dedi.

"Yabancıya satıştan büyük döviz girdisi var"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yabancılara yönelik satışlarda yaşanan artıştan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sektörü dünyanın en güvenli yatırım aracı. Ülkemiz için ise çok büyük bir döviz girdisi. Ayrıca cari açığın kapatılması için de önemli bir kalem oluşturuyor. Bu nedenle yabancı gayrimenkul yatırımcılarını çok önemsiyor ve Türkiye'ye gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Artışın yılın geride kalan döneminde devam etmesini bekliyoruz."

"Türkiye, uluslararası yatırımcıların ilgi odağı"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de Türkiye'nin uluslararası konut yatırımcılarının ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirterek, gözde kentlerin ise İstanbul ve Antalya olduğunu söyledi.

Antalya'da yabancılara yapılan satışın yüzde 146,5 artışla 9 bin 836 adede ulaştığını dile getiren Özgün, hem ülke genelinde hem de il özelinde yüksek satış rakamlarının devam edeceğini düşündüklerini bildirdi. AA