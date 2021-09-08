Vatandaşın 'sigortası' attı

Son bir ayda araç sigortalarıyla ilgili sorunları dile getiren tüketicilerin şikayet artış oranlarında da yükseliş söz konusu. Zorunlu yapılan sigortalar ve iptal işleminin zor olması, İkame araç verilmemesi ve Habersiz poliçe yenilenmesi ve iptalinin olmaması konularından vatandaş şikayetçi

Tüketiciler resmi kurumların denetim mekanizması başta olmak üzere şikayetlerini çok farklı ortam ve kulvarda dile getirmeye devam ediyor. Resmi kurum ve kuruluşlar da bu talepleri en uygun şekilde derleyerek geri dönüş sağlayıp çözüm üretmek için gayret içerisinde. Hal böyle olunca özel kurum ve kuruluşlar da kendi denklemlerinde vatandaşların talep ve şikayetlerine ön ayak oluyor.

Bireysel emeklilik şikayetinde artış

Sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar da bu mekanizmalardan birisi.

verilere göre sektöre dair şikayetlerin ağustos ayında zirve yaptığı açıklaNdı. Çalışmaya göre, son bir ayda Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) şikayetleri yüzde 308 oranında arttı.

Bireysel emeklilik, araç, kaza, sağlık gibi birçok farklı alanda tüketicilere hizmet sunan sigorta sektörüne ilgi her geçen gün artıyor. Tüketicilerin bu ilgisi beraberinde sorunları da getiriyor. Şikayetvar sigorta sektörüyle ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derledi. Şikayetvar verilerinden hazırlanan rapora göre sigortacılık sektöründe son üç yıl göz önünde bulundurulduğunda 2021'in ağustos ayı şikayetlerin zirve yaptığı görülüyor.

Yüzde 300'den fazla artış

İlk kez 17 yıl önce hayatımıza giren BES ile ilgili Şikayetvar'a ulaşan şikayetler son bir ayda yüzde 308 artış gösterdi. Tüketicilerin son dönemde BES'le ilgili en çok dile getirdiği şikayetlerse; çıkış işlemlerinde yaşanan sorunlar, sistemden çıkış işleminin uzaması ve iptal sonrası para iadesinde yaşanan gecikmeler olarak sıralandı.

Araç sigortaları "rahatsız edici"

Son bir ayda araç sigortalarıyla ilgili sorunları dile getiren tüketicilerin şikayet artış oranlarında da bir yükseliş söz konusu. Bu sigorta türünde son bir ayda şikayet oranının yüzde 114'lere yükseldiği gözlemleniyor. Son bir ayda diğer sigorta türleriyle ilgili şikayet artış oranlarıysa şöyle sıralandı: Konut sigortaları yüzde 50, kaza sigortaları yüzde 66, emeklilik ve hayat sigortaları yüzde 88…

Hangi konulardan rahatsızlık duyuluyor?

Zorunlu yapılan sigortalar ve iptal işleminin zor olması

İkame araç verilmemesi

Habersiz poliçe yenilenmesi ve iptalinin olmaması

Hasar dosyasının onaylanmaması ve sigorta tarafından karşılanmaması

Haksız provizyon reddi verilmesi

Poliçede vaat edilen hizmetlerin sunulmaması

Değer kaybının az yatırılması

Sigorta iptalinde para iadesinin eksik ve geç yapılması

Sigorta şirketinin ilgisizliği ve muhatap bulamama

Hatalı hasar kaydı işlenmesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.