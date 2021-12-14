Vatandaş parasını konuta yatırdı

Ülkemizde yaşanan kur etkisi piyasaları da etkiledi. Türk ve yabancı alıcılar Türkiye'ye olan ilgilerini artırdılar. Dövizin yükselişi tüketicileri nasıl etkiledi. Vatandaşlar paralarını nerelere yönlendirdi?

Ülkemizde yaşanan kur etkisi piyasaları da etkiledi. Türk ve yabancı alıcılar Türkiye'ye olan ilgilerini artırdılar. Dövizin yükselişi tüketicileri nasıl etkiledi. Vatandaşlar paralarını nerelere yönlendirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satışı gerçekleştirildi.

Vatandaş parasını nereye yatırdı?

Kurun gösterdiği değişime bağlı yatırım yapma gereği duyan vatandaşın yanında, kurun yükselişine kayıtsız kalmayan yabancı yatırımcı da Türkiye'deki yatırımlarını artırdı.

Kasımda kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı ekim ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Şekerlisoy Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şekerlisoy Türkiye genelinde seyreden dalgalı tabloyu şöyle değerlendirdi; “Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.Fakat Ocak-Kasım döneminde bir düşüş yaşandığını da görmekteyiz”

Yabancının gözü Türkiye'de

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı.

Hangi illerde ne kadar satış oldu?

İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi. Bu çıktıların en önemli nedenlerinden bazıları şunlar; kura bağlı Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için avantajlı bir bölgeye dönüşmesi, artan dış göç oranları, Türkiye'nin vatandaşlık politikaları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.