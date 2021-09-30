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TIMETURK / EKONOMİ / Varlık Fonu, Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı olmak istiyor

Varlık Fonu, Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı olmak istiyor

Türk Telekom'un yüzde 6.7'sini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun bankların elindeki yüzde 55'lik payı alarak çoğunluk hissedarı olmak istediği bildirildi

19 Dakika Önce
2021-09-30 22:54:37
Varlık Fonu, Türk Telekom'un çoğunluk hissedarı olmak istiyor

Türkiye Varlık Fonu, konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre bankalara ait yüzde 55 hisseyi alarak Türk Telekom'da çoğunluk hissesine sahip olmayı değerlendiriyor.

BloombergHT'nin haberine göre Varlık Fonu, konuya ilişkin olarak bankalarla ilk teması kurdu. Taraflar fiyat konusunda fikir ayrılığı yaşarken Varlık Fonu, henüz resmi teklif yapmadı.

Piyasa değerine göre Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi yaklaşık 1.5 milyar dolar düzeyinde

Bankalar, geri ödenmeyen kredilerine karşılık olarak 3 yıl önce Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine, LLY adında bir şirket kurarak sahip olmuştu. Halihazırda Hazine şirkette yüzde 25, Varlık Fonu yüzde 6.7 hisseye sahip. Kalan paylar ise halka açık.

LLY, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TVF konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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