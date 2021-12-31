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TIMETURK / EKONOMİ / Varlık Barışı süresi uzatıldı

Varlık Barışı süresi uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

31 Dakika Önce
2021-12-31 23:54:00
Varlık Barışı süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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