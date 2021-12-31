Varlık Barışı süresi uzatıldı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı' uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.