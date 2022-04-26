Van'da çiftçilere dağıtılan 364 ton buğday tohumunun ekimine başlandı

Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amacıyla çiftçilere dağıtılan 364 ton buğday tohumu toprakla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 750 çiftçiye yüzde 75 hibeyle sertifikalı tohum desteği verildi.

Desteklerden yararlanan çiftçiler, 364 ton sertifikalı buğday tohumunu traktörlerle sürdükleri tarlalara ekmeye başladı.

"Çiftçilere bu yıl 123 milyon lira ödeme yapıldı"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'daki 340 bin hektar tarım alanının yaklaşık yüzde 30'unda buğday ve arpa ekildiğini söyledi.

Kentte bu yıl yağışların beklenenden fazla olmasının çiftçi ve besicileri sevindirdiğini belirten Görentaş, buğday ve arpa üretiminde verimli bir yıl beklediklerini ifade etti.

Tarım üretimin artırılması amacıyla çiftçilere 364 ton tohumluk buğday dağıttıklarını anlatan Görentaş, şöyle konuştu:

"Havalar nispeten güzel geçiyor. Yazlık 'Ceyhan 99' sertifikalı buğday tohumunun dağıtımını yaptık. Çiftçilerimiz uzun ve soğuk geçen kışın ardından tarlaların başına geldi. Üretim yapmaya hazırlanıyorlar. Yoğun bir çalışma var. Arkadaşlarımız da çalışmalara destek veriyor. Üretime katkı sunmak amacıyla hazırlanan 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' kapsamında çiftçilerimize 2 milyon lira destek verildi. Güzel sonuçlar almayı umut ediyoruz. Tarımsal üretimin sekteye uğramaması için çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız tarafından çiftçilere bu yıl 123 milyon lira ödeme yapıldı. Mayıs ayının sonuna kadar 50 milyon lira destek ödemesi daha yapılacak. Böylelikle çiftçilerimize yaklaşık 180 milyon lira destek vermiş olacağız."

Görentaş, tüm imkanları kullanarak teknik ekiple, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile çiftçilere her türlü desteği verdiklerini aktardı.

"Bereketli bir yıl bekliyoruz"

Tuşba ilçesine bağlı Otluca Mahallesi'ndeki 100 dönüm alana buğday eken Bülent Şaher ise devletten aldığı tohumları üretime dönüştüreceğini belirtti.

İlçedeki 300 dönümlük arazisine buğday, arpa ve yonca ektiğini dile getiren Şahin, "Yağışlar istenilen düzeyde. Devletimizin verdiği desteklerden faydalanıyoruz. Tarlalarımızda ekin yapmaya başladık. Bereketli bir yıl umut ediyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Kuraklık yaşanmaz, sulamada sıkıntı çekmezsek bereketli bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Çiftçi Alparslan Şaher de devletin desteği sayesinde tarlalarının boş kalmadığını ifade ederek, "450 dekar arazim var. Buğday korunga, silajlık mısır ekiyorum. Yazlık buğday ekimi yapmaya başladık. Buğday ve arpa tohumunu devlet desteğiyle aldım. Kaliteli tohum ektim ve güzel bir verim elde ettim. Sertifikalı tohum desteğinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bölgemize uygun buğday tohumunu ekilmesi verimi yükseltiyor." dedi. AA .