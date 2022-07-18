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Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

 Vakıflar Genel Müdürlüğü, 204 sözleşmeli personel alacak. İlana başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak

2 Saat Önce
2022-07-18 16:39:02
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğ, çeşitli illerde görevlendirmek üzere 107 koruma ve güvenlik görevlisi ile 61'i temizlik görevlisi ve 36'sı şoför 97 destek personeli alımı için ilana çıktı.

Alımlar, adayların ilgili kadrolar için gerekli şartları sağlamasının ardından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

İlana başvurular, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. .

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