VakıfBank, üst üste 2 yıl 'karbon negatif' kuruluş oldu

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, '2019 yılında 53 bin 413 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon miktarımızı 2020 yılında yaklaşık yüzde 25 azaltarak 40 bin 429 tCO2e seviyesine indirdik' dedi.

VakıfBank, 2020 yılında da sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek 'karbon negatif' kuruluş olmayı sürdürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, daha yaşanabilir bir gelecek için iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 2019'da tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek önemli bir adım atan VakıfBank, 2020 yılında da aynı yüksek performansı sergiledi ve 2 yıl üst üste 'karbon negatif' kuruluş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'VakıfBank olarak bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir anlayış içerisinde yürütüyoruz. 2014 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, 2014 yılında kurulduğu ilk günden beri yer alıyoruz. Kapsamlı ve hassas enerji ve emisyon yönetimimiz sayesinde sürdürülebilirlik performansımızı her yıl biraz daha artırıyoruz. 2019 yılında 53 bin 413 tCO2e olarak gerçekleşen toplam emisyon miktarımızı 2020 yılında yaklaşık yüzde 25 azaltarak 40 bin 429 tCO2e seviyesine indirdik. Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi amacıyla ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen 45 bin Doğrulanmış Karbon Birimi alarak 'karbon negatif' kuruluş olma konumumuzu koruduk. 2021 yılında hedeflerimizi daha da yükselterek ilerliyoruz. Bu yıl yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş elektrik payını yüzde 50'nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.'

Topluma ve çevreye katkıda bulunma anlayışıyla yürüttükleri faaliyetlere değinen Şimşek, 'Sorumlu ve yeşil finansman konularında aktif rol oynamaya devam ediyoruz. Finansman sağladığımız projeler ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak olumlu etki yaratmaya odaklanıyoruz. Finansmanda çevre dostu projelere, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanıyoruz. Olumlu etkinin devamlılığını takip etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyor, projelerin yatırım ve işletme dönemlerinde çevresel ve sosyal performanslarını ve verilen taahhütleri gerçekleştirme durumlarını takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.