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VakıfBank’tan güvenli kolay ticarette yenilik: 'VBanko Çek Dijital'

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, 'VakıfBank olarak çek karşılığını güvence altına alan VBanko Çek Dijital ile ticarette güven ortamını destekliyoruz' dedi.

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09.06.2021 19:35:04
VakıfBank’tan güvenli kolay ticarette yenilik: 'VBanko Çek Dijital'

 VakıfBank yeni uygulaması 'VBanko Çek Dijital' ile yasal sorumluluk tutarından daha fazlasını garanti altına alıyor, çeki alan ve keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde işletme sahiplerinin tüm bankacılık işlemlerini uzaktan yönetmelerini kolaylaştıracak adımlar atan VakıfBank, ticari mobil uygulamalarının alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiren 'VBanko Çek Dijital', güvenli ticaretin daha da hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine destek oluyor.

VakıfBank, VBanko Çek Dijital ile yasal sorumluluk tutarından daha fazlasını garanti altına alıyor, çeki alan ve keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor. Çeki alan kişi, VakıfBank müşterisi olmasa dahi, çekin üzerindeki karekodu VakıfBank Mobil uygulamasında okutarak garanti tutarını ve geçerlilik tarihini anında sorgulayabiliyor. Çeki keşide eden VakıfBank müşterileri de VakıfBank Mobil üzerinden limitleri dahilinde diledikleri garanti tutarını anında belirleme ayrıcalığına sahip oluyor.

'Ticareti kolaylaştıran ürün ve hizmetlerle işletmelerin yanındayız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, VBanko Çek Dijital ile işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesine katkıda bulunarak ticari yaşamın devamlılığını desteklediklerini belirtti. KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilere yönelik ürün ve hizmetleriyle reel ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler ürettiklerinin altını çizen Akyol, 'VakıfBank olarak çek karşılığını güvence altına alan VBanko Çek Dijital ile ticarette güven ortamını destekliyoruz.

Çekteki garanti tutarı ve geçerlilik tarihini VakıfBank müşterisi olsun olmasın herkesin kolayca mobilden sorgulayabilmesi, çek keşidecilerinin çeklerini mobilden esneklikle yönetebilmesi, ticari hayatı hızlandırarak ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunuyor. Ticareti kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizle işletmelerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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