VakıfBank, e-Belediye'ye geçiş sisteminde de öncü banka oldu

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, 'Eylül ayı başı itibarıyla 35 belediye işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Yakın zamanda tüm belediyeler bu sisteme entegre olarak bu modülleri kullanmaya başlayacak' dedi.

VakıfBank, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan e-Belediye sistemine hızla geçen bankalardan oldu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, yenilikçi ve inovatif ürünleriyle sektörüne öncülük ediyor. Bu çerçevede VakıfBank, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Belediye sisteminin en aktif paydaşlarından biri olarak tüm belediyelere destek olmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Toplam 63 modülden oluşan projede, tüm modüllerin yıl sonuna kadar hayata geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, VakıfBank'ın yeni e-belediye sistemine tamamen hazır ve uyumlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Belediyelerin verimliliğine sağladığı katkı, vatandaşlara tanınan kolaylık ve toplam tasarrufu ile Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan e-Belediye sistemine geçiş hızla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, belediyelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri yazılım lisansları, sistem donanımları ve entegrasyonların önüne geçilmesi ile yılda en az 2 milyar TL kaynak tasarrufu sağlanacağını belirtmektedir. Güçlü altyapısı ile VakıfBank sisteme dahil olan en hızlı bankalardan biri oldu.

VakıfBank olarak güçlü altyapımız ve yenilikçi nakit yönetimi çözümlerimiz ile e-Belediye sistem entegrasyonunu tamamladık. Bunu başaran ilk bankalardan biriyiz. Belediye Bankacılığı konusunda uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizi nakit yönetimi ve kamu tahsilatları alanındaki güçlü teknolojik altyapımız ile birleştirerek belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri mevzuata uygun olarak en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Eylül ayı başı itibarıyla 35 belediye işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Yakın zamanda tüm belediyeler bu sisteme entegre olarak bu modülleri kullanmaya başlayacak.'

Tahsilat modülü hayata geçti

Verilen bilgiye göre, tüm belediye teşkilatlarını ilgilendiren yeni e-Belediye sistemi, belediyeleri tek veri tabanına dayalı ortak bir altyapıda bir araya getiriyor.

Standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortama taşıyan ve böylece yerel hizmetlerin bu ortamda vatandaşa sunulmasını sağlıyor.

Aşama aşama hayata geçirilen modüller sayesinde belediyelerin muhasebe ve bütçenin yanı sıra çeşitli beyan, tahakkuk, tahsilat ve ödeme gibi mali işlemlerin de sistemden yürütülmesi mümkün hale geliyor.

Yakın zamanda hayata geçen tahsilat modülü ile belediyeler su tahsilatı, işyeri beyanlı vergiler, çevre temizlik vergileri, ilan ve reklam vergileri gibi tüm ödemeleri VakıfBank aracılığıyla tahsil edebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.