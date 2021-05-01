VakıfBank’a 1,1 milyar dolarlık Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,'Yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolarlık sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır' dedi.

VakıfBank, banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisine imza atarak, 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Mizuho Bank'ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD'nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank'ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor + yüzde 2,50, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçen yılın nisan dönemindeki işlem ile kıyaslandığında bu işlemde katılımcı sayısını 5 banka daha artırarak 33 bankadan 38 bankaya yükselttiklerini belirterek, 'yüzde 105 oranında yenilemiş olduğumuz toplam 1,1 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredimiz, yılda 2 defa sendikasyon kredisi alan bankalar arasındaki en yüksek tutarlı işlemler arasında yer almaktadır. Başarıyla tamamlanan bu süreç güçlü muhabir ağımızın ve muhabir bankalarımızla süregelen uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle işlemimize katılarak desteklerini sunan tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Elde edilen 1,1 milyar dolar kredi ile toplam sendikasyon kredi bakiyesinin 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve VakıfBank'ın bu alanda da lider bankalar arasında yer aldığını vurgulayan Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bankamızın yurt dışı piyasalardaki lider ve öncü konumu sadece sendikasyon kredileri ile sınırlı değildir. Kısa süre önce yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programımız kapsamında 1 milyar 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirmiş ve bu alanda da Türk bankacılık sektöründe yeni bir rekorun sahibi olmuştuk. Sendikasyon kredilerinden seküritizasyon işlemlerine, eurobond ihraçlarından bilateral kredilere kadar geniş bir spektrumda öncü ve aktif rolümüze devam ederek yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları ülkemize getirmeye ve bu kaynakları milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz.

Stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında ilave adımlar atmaya ve bilançomuzun hem aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Emirates NBD Bank, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak sağladığı destekle Banka tarihimizin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum.'

Üstünsalih şöyle devam etti:

'Kredinin vadesi boyunca sendikasyon kredimize biri sosyal, diğer ikisi çevre alanında olmak üzere üç sürdürülebilirlik performansı ekledik. Bu performanslara endeksli kriterlerin ilgili dönemlerde gerçekleştirilmesi durumunda, sendikasyon kredimizin maliyeti daha da aşağı seviyelere inecek. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.