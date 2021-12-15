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TIMETURK / EKONOMİ / Vakıf Katılım KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

Vakıf Katılım KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 'KOBİ'lerimiz için şimdi de KOSGEB'le Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı protokolüne imza attığımız için mutluyuz' dedi

16 Dakika Önce
2021-12-15 13:48:47
Vakıf Katılım KOBİ'lere desteğini sürdürüyor

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 'Faaliyetlerinin aksamaması için bugüne kadar çok önemli ürün ve hizmetler geliştirdiğimiz KOBİ'lerimiz için şimdi de KOSGEB'le Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı' protokolüne imza attığımız için mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, KOSGEB'in 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı' protokolüne imza attı.

KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma üniteleri için finansal kiralama yoluyla finansman sağlayacak protokol kapsamında, yerli malı belgesine sahip ve yeni olmak kaydıyla bir adet soğuk hava ünitesi, 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde KOBİ'lerin oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı en öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Faaliyetlerinin aksamaması için bugüne kadar çok önemli ürün ve hizmetler geliştirdiğimiz KOBİ'lerimiz için şimdi de KOSGEB'le Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı protokolüne imza attığımız için mutluyuz. Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ve giderek artan gıda sorununa eğilmek bir vatandaşlık görevidir. Önümüzdeki senelerde gıdaya erişimin büyük bir problem olmaması için herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeli.

Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı'nın da bu anlamda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Destek verdiğimiz program sayesinde, hem sebze ve meyve zayiatının azaltılması hem de yaş sebze meyve üreticilerine, satıcılarına ve lojistiğini sağlayan işletmelerin çalışmalarını aksatmadan yürütmelerine katkı sağlıyoruz.'

Göktaş, ülke üretiminin aksamaması, işletmelerin çarklarının dönmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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