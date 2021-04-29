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Vakıf Katılım 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni uygulamaya aldı

Noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıran 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile işlemler dijital olarak gerçekleştirildiği için tarafların nakit taşıma yükü ortadan kalkıyor.

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29.04.2021 12:16:13
Vakıf Katılım 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni uygulamaya aldı

Vakıf Katılım, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni uygulamaya aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği yaparak araç bedeli ve tescilini güvence altına alan 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni hizmete sundu.

Noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıran 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile işlemler dijital olarak gerçekleştirildiği için tarafların nakit taşıma yükü de ortadan kalkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el araç alım satımında müşterileri için endişe oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Bu düzenleme ile dijital kanallarımızdan başlatılacak talimat sonrasında satış yapacak müşterimizin ve aracı alacak kişinin noterde yapacağı alım-satım işlemleri kurumumuz aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem, kurumumuzun 'Türkiye Noterler Birliği Güvenli Ödeme' hesabına alıcı tarafından aktarılan tutarın işlem öncesi blokeye alınması, satış gerçekleştiğinde de Türkiye Noterler Birliği sisteminden gelen referans kodu ile satıcı hesabına paranın aktarılması şeklinde işliyor.'

Dijital alanda yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Göktaş, 'Müşterilerimizin istedikleri dijital kanallar üzerinden tüm işlemlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyor, yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Temassız ödemenin hız kazandığı, nakitsiz yaşam anlayışının daha fazla benimsendiği günümüzde Güvenli Ödeme Sistemi ile müşterilerimize yeni bir açılım sunduğumuz için mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan