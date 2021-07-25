Vadeli mevduatta kritik tercihler

Tasarruflarınızı vadede ve sabit getiride değerlendirmeyi tercih ettiyseniz bankaların size sunduğu teklifleri de analiz etmeniz gerekiyor

Yatırımcıların en büyük sorunu ellerinde tutmuş oldukları birikimi ne şekilde ve nerede değerlendirecek olmaları.

Vatandaşlar kazandıkları paraları en iyi şekilde değerlendirebilmek adına bazen döviz tasarrufunda bazen banka mevduatında bazen ise devlet tahvili ve altın tercihinde bulunabilmekteler.

Birikimleri değerlendirme tercihi

Güvenli bir liman olarak görülen altın genelde yastık altında tutulurken döviz de kısmi faiz ile bankada hesap şeklinde tutulmakta. Özellikle Türk lirası tasarrufunu banka hesabında vadede tutmak isteyenler de "garantili getiri" olsun düşüncesiyle bu yola başvurabilmektedirler.Bankaların kendilerini tercih eden birikim sahiplerine sundukları faiz oranları ve vadelerin ise iyi incelenerek karar alınması önem arz ediyor.

Mevduatlarınızda vadeli tercih

Vadeli mevduat hesabı, paranızı yatırdığınız bankanın sizin adınıza birikimlerinizi değerlendirmesi ve bu işlemden doğan kazancın kişi ile paylaşılmasını sağlayan banka hesabı çeşididir. Bu yöntemle müşteri anaparasını kaybetme riski olmadan belirli faiz oranlarıyla birikimini artırabilmektedir.

Vadeli mevduat hesabı başlatmak için bankadan hesap açtırılır, belirli bir miktar para yatırılır ve bankanın sunduğu süre zarfı içerisinden uygun vade süresi ve süreye uygun faiz oranı belirlenir. Vade bittiğinde paranızı çekebilir, vadeyi uzatabilir ya da var olan paraya ilave edip vadeye devam edebilmeniz mümkün.

Bazı hesap türleri



Bu hesaplar bir çeşit yatırım olarak kabul edilir, paranızı kullanarak gelir elde edersiniz. Ancak yatırımlardan farklı olarak vadeli mevduat hesaplarında anapara kaybetme riskiniz yoktur. Vadelerin faiz oranları ise farklılık gösterebilmektedir. Her banka devletin belirlemiş olduğu faizi baz alarak müşterilerine kendi saptadığı faizi sunabilmektedir.

Bankalar müşterilerinin ihtiyaçlarına ve hesap açmaktaki amaçlarına göre farklı mevduat hesapları sunabilir. Bu mevduat hesapları vadeli, vadesiz, ihbarlı ve kırık vadeli olarak sınıflandırılabilmekte. Bireysel ve ticari banka müşterileri tarafından en sık kullanılan mevduatlar ise vadeli ve vadesizdir.

Bu hesaplardan birisi; Vadeli TL Mevduat Hesabı: Vade süresini müşterinin belirlediği sabit faiz geliri ile en güvenilir birikim ve yatırım hesaplarından biri.

Vadeli Döviz Hesabı, yatırımlarını döviz olarak değerlendirmek isteyen müşteriler için en uygun hesap. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl gibi vade sürelerinden kendinize en uygun olanı seçip birikim yapabilirsiniz.

Vadeli Altın Hesabı, birikim ve yatırımları altın ile yapmak isteyen müşteriler için tercih edilen bir hesap türü.

Hesabınızı iyi yapmalısınız

Vadeli mevduat hesabı açmadan önce vade sürecini planlamanız en önemli adım. Mevduat hesabınıza vadesi süresince dokunamayacağınızın, eğer dokunursanız vadenizin bozulacağının önceden farkında olmanız şart.Paranızın bankada bulunacağı vade süresindeki olası harcamalarınızı önceden planlamalısınız. Buna göre hareket etmek hem finansal dengenizi hem de vadeli mevduat hesabınızdaki parayı koruyacaktır.Birikimlerinizi yatıracağınız bankayı seçmek oldukça önemli. Belli sitelerin bankalara yönelik vadelerle ilgili bildimleri ve sitelerde banka faiz oranlarının kıyaslamalı olarak incelenmesi yatırım tercihlerinizde etkili olacaktır.

Faiz kararında Merkez Bankası etkisi

Vadeye yatırıcağınız miktar ne kadar artarsa alacağınız faiz oranı da ona göre artabilmektedir. Bir aylık üç aylık ya da 9 aylık açtığınız hesap ile 1 yıllık açacağınız hesap arasında alacağınınz faiz karşılığı gerek oran gerekse miktar olarak fark bulunmaktadır.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık politika faiz kararı kapsamında tespit etmiş olduğu politika faizinin baz alındığı oranlardan aşağı olmamak üzere seçtiğiniz bankanın seçtiğiniz vadesi faiz oranında tasarruflarınızı etkeleyecektir.

Kamu bankası mı özel bankalar mı?

Bankalar verecekleri faizi belirlerken Merkez Bankası'nın faiz oranını esas almakta. Bu oran bazı özel bankalarda bu faizin biraz üzerinde olabilir. Kamu bankaları ise genelde Merkez Bankası faizinin altında faiz önermektedirler. Yatırım yaparken alacağınız faizi kıyaslamalı faizlerle yapmanız yararlı olacaktır.

Bankalar sabit ve değişken faiz sunarken size sundukları vadelerde yatırdığınız para miktarının bir bölümünü kotalı tutabilmektedirler. Banka ile görüşürken uyguladıkları yüzdelik kotayı da sorup öğrenmeniz faydanıza olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.