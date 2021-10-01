Vadeli doğal gaz piyasası açıldı

Türkiye'de doğal gaz ticaretinin vadeli kontratlarla yapılmasını sağlayacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı. Böylece Türkiye, bölgenin hukuki altyapılı vadeli doğal gaz borsası işleten ilk ülkesi olacak.

Piyasa katılımcıları, vadeli piyasayla ileri tarihli ve fiziksel teslimatlı doğal gaz ticareti yapabilecek. Aylık, çeyreklik ve yıllık ürünler için, doğal gazın gelecekteki fiyatını öngörme ve fiyat riskinden korunma imkanına kavuşacak.

"PİYASA OYUNCULARI İLERİYE YÖNELİK FİYATLARI BİLMEK İSTER"

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, "Bütün piyasalarda piyasa oyuncuları ileriye yönelik fiyatları bilmek isterler, kendilerini belirsizlik riskinden korumak isterler. Vadeli doğal gaz piyasalarında da piyasa oyuncuları doğal gazın ileriki aylardaki fiyatlarını tahmin edebilme şansına sahip olacaklar." dedi.

Vadeli Doğal Gaz Piyasasıyla Türkiye, bölgenin uluslararası standartlarda doğal gaz ticareti yapan ilk ülkesi olacak. Vadeli piyasa, Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak.

"KARADENİZ GAZI CARİ AÇIĞI AZALTACAK"

Karadeniz gazının öneminden bahseden Tancan, "Özellikle Karadeniz gazının üretilmesi ve piyasaya sunulmasıyla birlikte cari açığın azalmasına çok büyük bir katkısı olacak, Karadeniz gazının." diye konuştu.

"TÜKETİCİYE FİYAT AVANTAJI SAĞLAYACAK"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Tancan, "Rekabet her zaman daha düşük, daha doğru fiyatların ortaya çıkmasını da temin etmiş olacak. Bu da nihai tüketiciye hem öngörülebilirlik, hem de bir fiyat avantaşı sağlamış olacak" açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.