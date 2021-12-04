Uzmanlardan altın yatırımcılarına uyarı: Bozduracaklar acele etmeyin!

Aralık ayının ilk haftasında altın fiyatları inişli çıkışlı hareketliliğini sürdürüyor. Uzmanlar şu anda her satanın zarar edeceğini belirtti.

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları takip edenler cumhuriyet, tam, yarım, ata, çeyrek ve gram altın fiyatında son durumu merak ediyor.

Dolar döviz kuru karşısında her zaman güvenli yatırım aracı olarak görülen altına yatırım son dönemde ise giderek artıyor. Peki Altın fiyatları bu hafta sonu ne kadar? İşte canlı rakamlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 786,21

SATIŞ(TL) 786,38

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.242,00

SATIŞ(TL) 1.271,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.487,00

SATIŞ(TL) 2.550,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 4.974,00

SATIŞ(TL) 5.068,00

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili olarak bir müdahale beklediğini belirtiyor. Kısa vadeli fiyatlarda düşüş olması ve vatandaşların bu düşüşü fırsat olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Şu anda her satanın zarar edeceği belirtilirken, kısa vadeli düşüş sonrası altın alınması ve uzun vadeli beklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar 650-700 seviyelerinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK TARİH 15 ARALIK

Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan FED toplantısı, ABD enflasyon verileri ve son olarak Merkez Bankası toplantısında alınacak olan karar ve veriler altın fiyatlarının seyrinde önemli rol oynayacak.

GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER

Gram altın tarafında yukarıda 750-780 TL seviyesi direnç olarak göze çarparken, devamında ise 800 TL psikolojik direnç düzeyi dikkat çekiyor. Aşağıda ise 720-700-680 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altında ise 650 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 600 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.