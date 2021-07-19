Uzmanlar uyardı: Dolar gerçek yüzünü bayram sonrası gösterecek

Dolar geri çekilmesini bir miktar sürdürse de bayram sonrası dolar kuru fiyatı şimdiden merak konusu oldu. Uzmanlar dolar kuru için bayram sonrasını işaret ediyor. İşte dolarda beklenen rakamlar...

Bayram havasına giren Türkiye'de dolar kuru bir miktar geri çekilmelerine devam ediyor. Uzmanlar, dolar fiyatı noktasında yaşanan bu geri çekilmeyi fırtına öncesi sessizlik olarak yorumluyor. Bayram sonrası piyasalarda dolar kurunun ne olacağı merak konusu olurken ekonomistler Merkez Bankası'nın eylül ayının sonlarında politika faizini indirmeyeceğini ileri sürüyor. Dolar kuru fiyatının bayram sonrası gerçek yüzünü göstereceği ifade ediliyor.

Analizstler, dolar fiyatının düşmesinin nedenlerinden biri olarak ise, IMF'nin Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye de 6,5 milyar dolar para verecek olmasını gösteriyor. Bayram döneminde dolarda bir serap havası yaşandığını belirten analizst Ramazan Kıvanç, “Asıl dolar gerçek yüzünü bayramdan sonra gösterecek. Bu enflasyon verileriyle bu işsizlik rakamlarıyla dolar ağustos ayında tekrar yükseliş trendine hızlı bir şekilde başlayacaktır.” dedi.

DOLAR KURU 10 LİRA OLACAK!

FED'in tahvil alımları ve faiz oranlarını değiştirmesine dikkat çeken Kıvanç, “FED şayet tahvil alımlarını ve faiz oranlarını değiştirir ise doların yıl sonunda 10 lira olmaması için hiçbir neden yok.” yorumunda bulundu.

Dolar kuru hakkındaki değerlendirmeden öne çıkan başlıklar şöyle:

“Dolar bayramdan önce yani bayram arifesi günü şu anda 8.50 - 8.51 seviyelerinde. Bu dolar neden düştü? Bu doların düşme sebeplerinden bir tanesi IMF'den gelecek olan para beklentisi. IMF biliyorsunuz Covid-19'dan dolayı piyasaya yaklaşık 650 milyar dolar para dağıtacağını söylemişti. Bunun bir kısmı Türkiye'ye gelecek yani 6,5 milyar dolara yakın bir bölümü Türkiye'ye gelecek. Doların gevşemesi sebeplerinden bir tanesi bu görünüyor.

İkincisi son dönemde Türkiye gerek direk yatırım gerekse SWAP yolu ile Çin'den para girişi sürüyor. Yaklaşık son 10 günde Merkez Bankası'na 2.9 milyar dolar bir para girişi sağlandı. Bunun bir bölümünde Çin'den geldiği sanılıyor. Bir başka veri ise Rusya'nın turizm sezonuna erken başlaması. Yani Rusya'dan akın akın gelen Rus turistlerin Türkiye'ye tatil için gelmesi dolarında düşmesine bir nevi sebep oldu. Turizm acentaları bankalara olan ödemelerinden dolayı acentalar aracılığı ile bu paraları erken tahsil yoluna gidiyorlar. Rus turistlerin paralarını Türkiye'ye girişinin hızlanması bekleniyor. Bu sebepten dolayı da dolar bir şekilde geri adım attı ve 8.50 seviyesine kadar inmiş durumda.

Fakat şu son dönemde yani son günlerde 8.50'ye düşen hatta 8.49'larıda gören doları daha fazla düşünmekten kurtaran bankalar oldu. Tekrar bankalar hemen dolar alımına geçerek yine 8.51 seviyelerine geri zıplattı. Fazla düşüşü engelledi. Yani şu günlerde bayram döneminde dolarda bir serap havası yaşanıyor. Asıl dolar gerçek yüzünü bayramdan sonra gösterecek. Bu enflasyon verileriyle bu işsizlik rakamlarıyla dolar ağustos ayında tekrar yükseliş trendine hızlı bir şekilde başlayacaktır. Aynı zamanda FED'in açıklamaları da tabiki çok önemli. FED şayet tahvil alımlarını ve faiz oranlarını değiştirir ise doların yıl sonunda 10 lira olmaması için hiçbir neden yok.

Gelelim rakamlara, rakamlarda fazla bir değişiklik olmadı. Yani bayram arifesinde dolayı hem dolar hem euro hem de emtia bölümünde fazla bir hareket yok. Zaten düşen doları da manipülasyon demeyeceğim ama düşen doları da bankalar bir şekilde engelledi ve alımlara geçti.

Dolara baktığımızda dediğim gibi 8.51 seviyesini görüyorum. Bunun altına düşeceğini pek tahmin etmiyorum ama düşmesi demek dolar alımlarının artacağını anlamına gelir. Yani düştüğünü gördüğünüzde 8.35'lere kadar indiğini gördüğümüzde bir şekilde dolar alımına geçebilirsiniz tabii. Yatırım tavsiyesi değildir ama benim görüşüm, dolarım bu seviyelerden daha aşağı düşmeyeceğidir. Birinci destek seviyemiz 8.45'tir. 8.45'e kırdığı takdirde 8.35'lere kadar gideceğini tahmin etmekteyim. Direnç seviyeme baktığımda 8.80'leri görüyorum. 8.80'e ulaştığı takdirde ikinci direncimiz 8.90'dır. Bu direnç seviyelerine Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde geleceğini de tahmin etmekteyim.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.