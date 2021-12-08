Uzmanlar tarih verip, elinde altın olanları uyardı: Hazırlığınızı yapın

Dün altının ONS fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün yeniden 784,3 liraya yükseldi. Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirtti.

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 15.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 784,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.240 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın Dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Saat 15.28 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Avustralya bankası ANZ ise ons Altın için fiyat tahmininde bulundu. Kuruluş, bir süredir dar banda sıkışan Ons Altın için 1600 dolar seviyesini destek olarak gösterdi.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Bu arada QNB Finansinvest Altın Fiyatları için analizde bulundu. Kuruluş, "Ons altının yatay görünümü geçtiğimiz haftalardan beri devam etmekte. 14-15 Aralık'taki Fed toplantısını bekleyen ons altında 1770 desteğinin kırılması halinde 1750 desteğini takip edeceğiz. 1800 ve 1825'i önemli direnç seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeler yeni bir yükseliş trendinin başlaması için geçilmesi gereken kritik eşikler. Gram altın döviz kurlarındaki yüksek seyir sebebiyle tarihi zirvesine çok yakın seviyelerde. 792 yeni tarihi zirve ve direnç, 760 ve 742 destek seviyeleri olarak belirtilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.