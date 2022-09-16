Uzmanlar ağız birliği yaptı: Altın patlama yapacak! Daha fazla geç kalmadan…

İslam Memiş: Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Çok yakında 1200 TL altı görülecek mi diye tartışacaklar. Bizim altın 100 lira, 200 lira, 500 lira gidiyor. Elindeki miktarı artır, fiyatı bırak diyoruz. Geçen sene gram altın 500 liraydı. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Seneye 1500'ü konuşacağız. 200, 500 beğenmedin, 1000. Sen ne beğeneceksin?

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında yükseliş beklentisi olduğunu söyledi, "dolar 9 lira olacak" gibi bir açıklaması olmadığını belirtti.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, Youtube'da yayınladığı videoda “Borsa 3396 puanda. Yüzde 1 ekside. Satıcılı seyir devam ediyor. Devre kesicilerin devreye girmesiyle satışların devam edebileceğini öngörüyoruz. Daha önce dikkat edilmesi gerektiği uyarılarımız vardı. 2700'ün üzerindeki ataklarla nereye gittiği belirsiz deli boğa gibi coştu. Borsa tarafında kulaktan dolma bilgiler de ayyuka çıktı. Bu kadar sert düzeltme hareketi yaşanmışken yatırımcıların da kendisini kenara çekmesi, düşünmesi gerekiyor. Acaba benim hisselerim hangi şirketlerde, hangi vadede diye kendisiyle konuşması gereken bir süreçte yatırımcı. Borsa yükselişini destekleyenler de sürecin nereye kadar gideceğini bilmiyorlar” dedi.

GERÇEK FİYATLAMASI FARKLI

Memiş, “Dolar TL kurunu 18.24'ten gösteriyorlar ama gerçek fiyatlaması 18.38-18.40. Şu anda dolar alacak yatırımcı 18.40'tan dolar alıyor. Yine yüksek kalmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğiyle alakalı beklentimizde problem yok. Dolar tarafında bir dedikodu var. Manasız, saçma... Tabii ki olabilir ama mantığının da olması lazım. Doları 9 lira yapacaklar diye bir algı, dedikodu tartışıyorlar. Böyle bir şey olacağını zerre kadar tahmin eden biri değilim. Koşullar değişirse zaten uyarım olur ama bugünkü ekonomik koşullarda, 9 lira olacak falan bana mantıklı gelmediği için böyle beklenti içinde değilim” diye konuştu. Memiş, altın piyasası için de şunları kaydetti:

UMARIM DİKKATE ALINIR

Tereddüdüm varsa gerçekleşenin yüzde 50'sini cebine koy, diğeri için endişen varsa o zaman yine alır kazanırsın. Ya olmazsa? Agresif yükselişler olursa bu kez açıkta kalmaktan ziyade yüzde 50'yi kurtardığın için paçayı kurtarmış olacaksın. Altın fiyatlarının rekor fiyatlarını test etmesi için oldukça fazla hikaye olmasına rağmen altın fiyatları baskılanıyor, patladığı zaman fena patlayacak. Ben yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Elinde dolar bulunduran şanslı yatırımcı diyorum. Yeni dolar geçen eline şanslı. Gram altın TL 997 seviyesinde gösteriliyor. Gram altın TL şu anda 1013-1017. Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Her şey olur piyasalarda ama ben bir iddiaya girmiştim, 1000 lira altına alamayacaksınız diye. Nisanda 900 altı alamayacaksınız dedim, kimse alamadı. Mayıs ayında 950 dedim, ikinci iddiamdı. Sizi ekim ayına hazırlıyorum, büyük bir tufan bekliyorum diye videolarım vardı. Neden eylül, ekimi işaret ettiğime dair açıklamalarımı yaptım. 1 Eylül itibarıyla 1000 lira altında gram altın alamayacaksınız dedim. Bugüne kadar gram altın TL 1000 liranın altına sarkmadı. Kimin için sarktı 'hani'ciler için. 980'e gram altın var diyorlar. Senin gibi 'hani'ciler olacak ki millet parayı götürecek. Bugüne kadar Türkiye'de gram altın TL 1000'in altına sarkmadı. Gram altın TL fiyatını 990 görüyorsunuz, tuzağa düşmeyin, altın ihtiyacınız olur 1000 lira altından elinizden alırlar dedim. Umarım uyarılarım yine dikkate alınır.

Gümüş ons 19.59 dolar seviyesinde. Benim için kritik eşik 24 dolar seviyesi. Bu yukarı yönlü kırıldığında o zaman göreceğiz, balkon konuşmasını o zaman yapacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkan, fiyatla işi olmayan, miktarımızı artıran insanlarız. Gümüşle ilgili yükselmedi diyenler bekle. Yukarıda 22 dolar seviyesi var, aşağıda 19 dolar. Gram gümüş 11.49 gösteriyorlar. Gram fiyatı 11.90 seviyesinde. Kritik direnç test edildi, 12 lira seviyesi. 14-15 devamında 20 lira. Yılsonu öngörümde değişiklik yok. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Çok yakında 1200 TL altı görülecek mi diye tartışacaklar. Bizim altın 100 lira, 200 lira, 500 lira gidiyor. Elindeki miktarı artır, fiyatı bırak diyoruz. Geçen sene gram altın 500 liraydı. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Seneye 1500'ü konuşacağız. 200, 500 beğenmedin, 1000. Sen ne beğeneceksin?

“BU FIRSAT, ALTIN ALINARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu, bu fiyatlardan altına yatırım yapmanın ilerleyen zamanda yatırımcıya kazandırabileceğini söyledi. Yaz sezonunun bitmesinin altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirten Özman, “Sezon bittiği için Türkiye'de ve dünyada altın talebi düşmeye başlıyor. Yaz sezonu bitince altına talep düştüğü için bu aylarda fiyatların düşmesi normal. Şu anda dünyada yıldızı parlayan yatırım aracı Amerikan doları. FED'in faiz artışları doların değerini yükseltti. Dolar-euro paritesinde de bunu görüyorsunuz. Dolara ilginin artması da altına olan talebi düşürüyor. Bu düşüş, kısa süreli bir düşüş. Dünyadaki bu enflasyonist ortamda altın fiyatlarının çok fazla düşmesi mümkün değil. Bence bu düşüşler altın almak için bir fırsat. Altının ONS'unun bin 700 doların aşağısına düşmesiyle yatırımcılara tavsiyem, bu fiyatlardan altın alınmasıdır” dedi.

Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun süreli olmayacağını savunan Özman, “Altındaki bu düşüşler spekülatif. Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir. Dünyada her şeyin fiyatı artıyor. Enerji, işçilik, işletme, kira fiyatları çok yüksek. Bunlara paralel olarak altının topraktan çıkartma maliyetleri de artıyor. Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rus altın rafinerileri Avrupa'ya satış yapamıyorlar. Ondan dolayı altın arzında da bir sıkıntı var. Enflasyon bu kadar yüksekken, altın arzında sıkıntı varken fiyatların dünya pazarında bu rakamların altına düşmesine imkan yok. Bence bu düşük fiyatlarla altın alınıp fırsata çevrilmeli” diye konuştu. .