Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı

Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Gözler temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Bakan Nebati'nin açıklamalarına göre maaşlara yüzde 40 oranında zam yapılacak. Peki ama bu zam oranı jandarma personelini nasıl etkileyecek? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı...

Gözler temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Bakan Nebati'nin açıklamalarına göre maaşlara yüzde 40 oranında zam yapılacak. Peki ama bu zam oranı jandarma personelini nasıl etkileyecek? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı...

Uzman asker maaşları ne kadar oldu?

Yeni görev almaya başlayan uzman asker maaşı 6 bin TL ile 8 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Fakat yıllara göre bu maaş, enflasyon rakamlarıyla doğru orantılı olarak artıyor. Dolayısıyla ocak ayında mesleğe başlayan ve en düşük 6 bin TL maaş alan bir uzman jandarma personeli, 2400 TL zam alacak. Fakat bu zammın netleşmesi için enflasyon rakamlarının netleşmesi bekleniyor.

Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Her yıl devlet memurlarına enflasyon oranına göre zam yapılmakta. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haziran ayı sonundaki enflasyon oranlarının yüzde 40 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Detaylar bekleniyor...

Şu an için öngörülen yüzde 40 oranında zam yapıldığı takdirde;

- 8 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 200 TL zam yapılmış olacak ve 11 bin 200 TL güncel maaş alacak.

- 9 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 600 TL zam yapılmış olacak ve 12 bin 600 TL güncel maaş alacak.

- 10 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 4 bin TL zam yapılmış olacak ve 14 bin TL güncel maaş alacak.

- 12 bin 500 TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 5 bin TL zam yapılmış olacak ve 17 bin 500 TL güncel maaş alacak.