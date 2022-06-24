DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3686 ₺

EURO

18,3361 ₺

ALTIN

1.020,45 ₺

BİST

2.540,97 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı

Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı

Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Gözler temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Bakan Nebati'nin açıklamalarına göre maaşlara yüzde 40 oranında zam yapılacak. Peki ama bu zam oranı jandarma personelini nasıl etkileyecek? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı...

2 Saat Önce
2022-06-24 10:57:01
Uzman asker maaşları ne kadar oldu? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı

Gözler temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Bakan Nebati'nin açıklamalarına göre maaşlara yüzde 40 oranında zam yapılacak. Peki ama bu zam oranı jandarma personelini nasıl etkileyecek? Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük jandarma uzman çavuş maaşı...

Uzman asker maaşları ne kadar oldu?

Yeni görev almaya başlayan uzman asker maaşı 6 bin TL ile 8 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Fakat yıllara göre bu maaş, enflasyon rakamlarıyla doğru orantılı olarak artıyor. Dolayısıyla ocak ayında mesleğe başlayan ve en düşük 6 bin TL maaş alan bir uzman jandarma personeli, 2400 TL zam alacak. Fakat bu zammın netleşmesi için enflasyon rakamlarının netleşmesi bekleniyor.

Jandarma Uzman Çavuş maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Her yıl devlet memurlarına enflasyon oranına göre zam yapılmakta. 6 aylık enflasyon rakamları da netleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haziran ayı sonundaki enflasyon oranlarının yüzde 40 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Detaylar bekleniyor...

Şu an için öngörülen yüzde 40 oranında zam yapıldığı takdirde;

- 8 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 200 TL zam yapılmış olacak ve 11 bin 200 TL güncel maaş alacak.

- 9 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 3 bin 600 TL zam yapılmış olacak ve 12 bin 600 TL güncel maaş alacak.

- 10 bin TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 4 bin TL zam yapılmış olacak ve 14 bin TL güncel maaş alacak.

- 12 bin 500 TL maaş alan bir uzman çavuşun maaşına 5 bin TL zam yapılmış olacak ve 17 bin 500 TL güncel maaş alacak.

Hemşire maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı | 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?
İLİŞKİLİ HABERHemşire maaşları ne kadar artacak? Temmuz ayı zammından sonra hemşire maaşı | 2022 en düşük hemşire maaşı ne kadar?
Başkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?
İLİŞKİLİ HABERBaşkomiser maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra başkomiser maaşı ne kadar arttı?
Kaymakam maaşı ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? En düşük kaymakam maaşı
İLİŞKİLİ HABERKaymakam maaşı ne kadar artacak? Temmuzda kaymakamlara ne kadar zam yapılacak? En düşük kaymakam maaşı
Vali maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra vali maaşları ne kadar artacak?
İLİŞKİLİ HABERVali maaşı ne kadar olacak? Temmuz ek zammından sonra vali maaşları ne kadar artacak?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş