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TIMETURK / EKONOMİ / Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi

Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2022 yılına ait asgari ücret tarifesi belli oldu.

1 Saat Önce
2022-01-01 00:59:13
Uzlaştırıcıların 2022 asgari ücret tarifesi belirlendi

Adalet Bakanlığının "2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 200-300 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 601-803 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 803-1003 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 1003-1203 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 1203-1404 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 400-500 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 500-601 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 601-700 lira arasında ücret ödenecek. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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