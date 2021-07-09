DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Srebrenitsalı aileler, evlatlarının mezarı başında dua ediyor
Çek cezalarında erteleme kapsamı uzatılıyor
Kremlin: Putin, Taliban’la Moskova’da yapılan görüşmelerden haberdar
Merkez Bankası’ndan ‘FAST sistemi’ açıklaması
Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme
Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye suikast girişimi
Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman hangi gün?
Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat hayatını kaybetti
ANALİZ: Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?
Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?
Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması
Uzan kardeşlerden TMSF'nin el koyduğu şirketlerini alanlara tazminat davası
Taliban heyeti Moskova’da
Bisikletli Azınlığın Talepleri Karşılanmalı
Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek hangi dizide oynuyor?

TIMETURK / EKONOMİ / Uzan kardeşlerden TMSF'nin el koyduğu şirketlerini alanlara tazminat davası

Uzan kardeşlerden TMSF'nin el koyduğu şirketlerini alanlara tazminat davası

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

54 Dakika Önce
2021-07-09 14:00:28
Uzan kardeşlerden TMSF'nin el koyduğu şirketlerini alanlara tazminat davası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

Euronews'in davayı yakından takip eden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

Euronews'un haberine göre, TMSF'nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara 'dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları' yöneltiliyor. Davacı taraf 2005'teki satışlardab itibaren uğradıkları zararın tazmin edilmesi için gereken rakamın 68.9 milyar euro olduğunu savunuyor.

Le Figaro gazetesine konuşan Fransız mahkemesinden bir yetkili, daha önce Twitter ve Airbnb gibi şirketlerin davalarına baktıklarını ve söz konusu tazminat miktarını şaşkınlıkla karşılamadıklarını belirtti.
Davanın ilk duruşmasının savunma tarafına tanınacak süreden dolayı 2021 sonunda ya da 2022 başında görülmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH