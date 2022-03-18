UYP açığı Ocak’ta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda 230 milyar dolar açıkken, bu veri 2022 Ocak sonunda bu açık 238,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AÇIK 230 MİLYAR DOLARI AŞTI

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2022 Ocak sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 286,3 milyar dolar, yükümlülükleri de binde 3 oranında artışla 524,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

REZERVLER AZALDI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden mevduatları %1,8 oranında azalışla 50,6 milyar dolar oldu. Yükümlülükler kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre % 0,8 oranında azalışla 120,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında artarak 308,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 35,5 milyar olurken TL mevduatı yüzde 7,7 oranında artarak 10,4 milyar dolar oldu.

BANKA STOKLARI AZALDI

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku binde 7 oranında azalarak 96,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. .