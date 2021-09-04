Ütü ve ısıtıcıdan fatura düşer mi?

Ortalama bir ütü saatte 2500 watt enerji harcar. Haftada iki kez ütü yapmak yılda ortalama 190 liralık bir fatura ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumunda. Alternatif enerji kaynaklarını çoğaltarak yenilenebilir enerjiye yeni boyut kazandırmak ayrı bir ekonomik uğraş olarak karşımıza çıkıyor.

Toplumsal ve bireysel enerji tüketimi hususunda ise başta kamu olmak üzere stratejik kararlar alınmaya devam ediyor.

Bu çerçevede bizler de enerji kullanımı ve tüketimi hususunda bireysel bazda bazı tasarruflarda bulunup kendi bütçemize yönelik ayarlama da yapabiliriz.

Özellikle ev aletlerinin kullanımında yapılacak bireysel tüketim kalıplarının yeniden düşünülüp rasyonel adımlarla faturalarımızı düşürebilme imkanına sahibiz.

İşte günlük kullanımımızda yapabileceğimiz tasarruf adımları ve finansal yansımaları:

Ortalama bir ütü saatte 2500 Watt enerji harcar. Haftada iki kez ütü yapmak yılda ortalama 190 liralık bir fatura ortaya çıkarmaktadır.

Su ısıtıcılarının en düşüğü saatte 2200 watt enerci harcıyor ve her gün 10 dakika kadar bir kullanımda bir yılda cebimizden 120 lira çıkmaktadır.

Saç kurutma makinesinin 1800-2000 watt harcar.Haftada bir saat saç kurutmak veya şekillendirmek yılda yaklaşık 85 liraya mal olmaktadır.

Klasik ampuller, tasarruflu olanların 6 katı enerji harcamaktadır. Hergün 5 saat boyunca 3 adet klasik ampul yakıldığında yılda yaklaşık 240 lira harcama sözkonusu. Led ampullerde bu tutar 84 liraya kadar düşebilmektedir.

Bilgisayar ve telefon ekranlarının parlaklığını azaltmak enerji korumasında önemli bir adımdır. Günde bir saat çalışan bir masaüstü bilgisayar ortalama 500 watt enerji harcıyor. Bu da yılda yaklaşık 135 lira anlamına geliyor. Bu parlaklığı azaltmak ise 100 liraya kadar harcamada tasarruf yapabileceğiniz anlamını taşıyor.

Tüm bu harcamalarınızı topladığınız zaman bu cihazlar yılda yaklaşık 800 lira gibi bir fatura karşımıza çıkarıyor.

Fişten çekilmeyen cihazlar toplam elektrik harcamasının yüzde 5 ila 10'unu oluşturabilir. Kullanmadığımız cihazların fişlerini çekerek yılda 80 liraya kadar bir tasarruf yapabilmek mümkün.

Evimizde bulunan elektrikli cihazları kullanma sürelerimizi kısaltarak kullanmadığımız zamanlarda fişlerini çekerek enerji tüketimimizi azaltarak tasarruf yapabiliriz.

Türkiye'de elektrik tüketimi

Türkiye'nin elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 artarak 26 milyar 436 milyon 459 bin kilovatsaat oldu.Elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 artarak 26 milyar 436 milyon 459 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 13,37 artarak 26 milyar 538 milyon 539 bin kilovatsaat oldu.Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,37 azalarak 343 milyon 661 bin kilovatsaatten 222 milyon 76 bin kilovatsaate düştü.Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 476 artarak 324 milyon 121 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın haziran ayında 56 milyon 243 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

İthalata bağımlılık

Son 20 yılda elektrik ve doğalgaz talebi neredeyse üç katına çıktı. Gerek artan nüfus gerekse de iktisadi büyümenin getirdiği unsurlar nedeniyle Türkiye'nin enerji talebi arttı. Yıllara göre değişmekle birlikte Türkiye birincil enerjide yüzde 70 oranında dışa bağımlı bir ülke. Türkiye'de çok yakın geçmişe kadar elektrik üretiminde yoğun bir şekilde kullanıldı. Ancak biz yakıtın yüzde 99'unu ithal ediyoruz ve maalesef çok düşük bir üretimimiz var.

Enerji köprüsü olabilir miyiz?

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise yaptığı bir değerlendirmede Türkiye'nin artık bir enerji köprüsünden ziyade enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini söylemişti. Türkiye'nin bu konuda çok önemli adımlar attığını belirten Prof.Dr. Kumbaroğlu, "Bakan Yardımcımızın da söylediklerini düşündüğümüzde Türkiye'nin artık bir enerji köprüsünden ziyade enerji merkezi olma yolunda olduğunu görüyoruz. Türkiye, enerjideki teknolojik ve milli atılımlarla bu yolda ilerliyor. Bu konuda çalışan herkese başarılar diliyorum" yorumunu yapmıştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.