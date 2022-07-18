Usta öğretici maaşları ne kadar oldu? Usta öğretici maaşlarına zam mı geldi?

Usta öğretici maaşları ne kadar oldu? Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta öğreticilere müjdeyi verdi. Peki ama usta öğretici maaşlarına zam mı geldi? İşte usta öğretici temmuz zammı son durumu...

Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan, usta öğreticilere müjdeyi verdi. Peki ama usta öğretici maaşlarına zam mı geldi? İşte usta öğretici temmuz zammı son durumu...

Usta öğretici maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında; “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilerimize. MEB'e bağlı ek ders ücreti görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile kuran kursu öğreticilerine 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya çıkmaktadır” açıklamasını yaptı.

Usta öğretici kime denir?

Usta öğretici, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Usta öğretici maaşlarına zam mı geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalasına göre usta öğretici maaşlarında da zam uygulandı.Bu zamla bilikte usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya yükselmiş oldu. .