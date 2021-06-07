Nesillerdir kebapçılık yapan bir aile geleneğinden gelen usta kebapçı Uğur Aydın “Pandemi sonrası döneme hazırlıklı olmalıyız. Artan talebi karşılamak için ek personel ihtiyacımız olacak. Hatta yeni istihdam kaynakları yaratarak bu dönemde personelimizi elimizde tutmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde pandemi sona erdiğinde kalifiye elaman bulmakta zorlanabiliriz” dedi.

Dünyayı kasıp kavuran pandeminin elbette ülkemize de etkileri azımsanmayacak kadar çok oldu. Bu durumdan en çok etkilenen restoran işletmeleri için durum çok daha kötüydü. Ülkemiz özelinde Mart 2021 itibarı ile yayınlanan genelgede çok riskli bölgeler hariç bir nebze olsun gevşetilen önlemler sayesinde bu sektör de biraz nefes alabildi. Ama artan vaka sayıları bu nefes alma süresinin giderek kısalacağının sinyallerini de vermektedir.

Usta kebapçı Uğur Aydın pandemi sona erdikten sonraki süreç hakkında “Bazı işletmeler bu dönemde bir toparlanma sürecine girdiler. Ancak asıl işimiz pandemi sona erdikten başlıyor. Tüm dünyada aşı çalışmaları tamamlandıktan sonra pandemi kısıtlamaları bitecek. İşte o zaman tüm restoran ve kafeler eski sistemlerinde hizmet vermeye devam edecekler. İşte o zaman en büyük sıkıntı kalifiye elman bulma konusunda olacak. Bu açığı karşılamak üzere şimdiden elaman alıp yetiştirmeye başlamalıyız. Ya da piyasadaki yetişmiş elemanları elimizde tutmaya çalışmalıyız”sözleriyle işletmecilik açısındanönemli tüyolar verdi.

Nesillerdir kebap ustası yetiştiren bir ailenin son temsilcilerinden biri olan Uğur Aydın pandemi döneminde asla kepenk kapatmayan işletmecilerden. Elemanlarının birçoğunu da istihdam etmeyi bu süre zarfında sürdürmeye çalışmış. Personeli vardiyalara bölerek paket servis ve ocakta çalıştırarak hiç olmazsa yarı zamanlı da olsa işlerine devam etmelerine olanak tanımış. İmkânı yeten her işletmeci elbette elemanlarını bu şekilde elinde tutmayı başarabilirse pandemi dönemindeki işsizlik oranı azalır. Bunun yanında pandemi sona erdikten sonra eleman aramaya uğraşmaz.

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