Usta İsim: Beklemeyin! Altın bu diplere düşmeyecek

Analist Peter Dougherty, altının geleceğinin parlak göründüğünü söylüyor. Altın, son direnci 1.800 dolarda kıramadığı için rekor seviyelerine geri dönmekte zorlanıyor olabilir. Ancak, bir altın madenciliği yöneticisine göre piyasanın en iyi günleri hala önümüzde duruyor.

Analist Peter Dougherty, altının geleceğinin parlak göründüğünü söylüyor. Altın, son direnci 1.800 dolarda kıramadığı için rekor seviyelerine geri dönmekte zorlanıyor olabilir. Ancak, bir altın madenciliği yöneticisine göre piyasanın en iyi günleri hala önümüzde duruyor.

Altın: geleceği parlak maden

Argonaut CEO'su Peter Dougherty, bir röportajda, dünya COVID-19 salgınını geçmişte bırakmaya çalışırken, belirsizlikle karşı karşıya kalırken, gayrimenkul ve altın gibi maddi varlıklara olan talebin büyümeye devam etmesini beklediğini söyledi. Analist Peter Dougherty diyor ki:

Altının geleceğine diğer varlıklardan daha fazla inancım var. Altın geleceği oldukça parlak görünüyor.

kriptokoin.com'un haberine göre, Dougherty'nin altına bakış açısı, ABD‘nin ekonomik toparlanmada yavaşlama ivmesi görmeye başlamasıyla geliyor. Yatırımcılar artan faiz oranlarına ve rekor hisse senedi değerlemelerine odaklandıkça altın mevcut ortamda mücadele ediyor olsa da, Dougherty altının 1.500 ila 1.600 dolar arasında pandemi öncesi seviyelere gitmesini öngörmediğini söyledi.

Dougherty'nin iyimser görüşleri sadece altına mahsus değil. Şirketi Argonaut Gold içinde gelecekteki büyümeyi görmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Geçen hafta, küçük altın üreticisi, ikinci çeyrek için 63.749 onsluk rekor bir üç aylık üretim bildirdi. Bu, üç aylık rekor üretimin art arda üçüncü çeyreği. Aynı zamanda, şirket 120,2 milyon dolarlık rekor bir gelir elde etti. Şirketin çok güçlü bir üretim potansiyeli olduğuna dikkat çeken CEO, şu anda yapım aşamasında olan Magino projesinin etrafındaki artan potansiyelden heyecan duyduğunu söyledi. Dougherty devamla şöyle diyor:

"İkinci çeyrek bizim için harikaydı ama hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu şirketin 300.000 ons fazla üretme olma potansiyeli var. Yaratmak istediğimiz şirket türünün ticari markası Magino projesine dayanıyor. Bu bizi yaklaşık 150.000 ons'a çıkaracak. Portföydeki herhangi bir şeyden bağımsız olarak Magino'nun potansiyel olarak yılda 300.000 onsluk bir üretici olabileceği bir yol görebiliriz."

Şirketin potansiyeli büyük

Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğine kadar Magino'da ilk altın dökümünü görme yolunda olduğunu ve 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar tam üretime geçeceğini söyledi. Şirket sadece Magino için heyecanlanmakla kalmıyor, aynı zamanda Dougherty, güçlü bir arama programlarına sahip olduklarını ve projeleriyle uzun vadeli üretim hedeflerine ulaşabileceklerinden emin olduklarını söyledi. “Nereye gittiğimizi görmek için sabırsızlanıyorum” diyor CEO.

Dougherty altın ve şirketinin geleceği konusunda iyimser olsa da, madencilik sektörü bir bütün olarak yatırımcı sermayesini çekmekte zorlanıyor. Rekor değerlemelere sahip genel pazarla karşılaştırıldığında, madencilik sektörü önemli ölçüde düşük değerdedir. Dougherty, hissedar değeri yaratmaya odaklanan şirketlerin sonunda yatırımcıları çekeceğini söyledi. Ancak şirketlerin istikrarlı bir yönetim sergilemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. “Yatırımcıları çekebilmek, yapacağınızı söylediğiniz şeyi sürekli olarak yerine getirmekten geçiyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.