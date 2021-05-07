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Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 12:40:01
Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere, bayram öncesinde 6 kalemde 1,5 milyar liradan fazla destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Anadolu Etap Meyve Bahçeleri'ne ilişkin sosyal tesislerde bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tek parça meyve bahçesinde bulunduklarını söyledi. Üreticilerin ülke ve millet için üretmeye devam ettiklerini anlatan Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim. 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00 itibarıyla, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon 11 bin 77 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 106 bin 687 üreticimize 251 milyon 797 bin 606 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 64 üretici firmaya da 37 milyon 880 bin 453 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 143 milyon 689 bin 136 liralık destek ödemesini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız."

Süt destekleme ödemesi verilecek

Diğer ödemelere ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli, "Süt destekleme ödemesi kapsamında 233 bin 129 üreticiye 222 milyon 634 bin 301 lira, arıcılık destekleme ödemesi kapsamında 58 bin 359 üreticimize 108 milyon 809 bin 745 lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49 milyon 131 bin 395 lira olmak üzere toplam 380 milyon 575 bin 441 liralık destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız. Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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