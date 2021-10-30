DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erbakan: AK Parti’den uzaklaşanlar bir şartla bize geliyor
Emekli, asgari ücretli ve EYT'liler için yeni adımlar atılıyor
G20 nedir? G20 ülkeleri hangileri? G-20'de Türkiye var mı? Yunanistan G-20'de var mı?
Yunan basınında deprem! Bayraktar'ın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı
G20 Liderler Zirvesi Roma'da başladı
Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı?
Üreticiler şekere yüzde 52 zam istedi
En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı
Kriz büyüyor! Tedarik zinciri kopma noktasına geldi
Sudan'da 'milyonluk yürüyüş' öncesi ülkede tansiyon yüksek
Destan ne zaman başlıyor? Destan dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak?
Ünlü yorumcudan dikkat çeken açıklama! Bitcoin altılı rakamlara ulaşacak mı?
Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi
Hatayspor - Beşiktaş maçını donmadan, HD olarak kesintisiz izle! Canlı izle
BİM, Rekabet Kurulu’nun verdiği ceza kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Üreticiler şekere yüzde 52 zam istedi

Üreticiler şekere yüzde 52 zam istedi

Şeker fabrikaları satış fiyatının en az 5 liraya çıkarılması talep ediyor.

51 Dakika Önce
2021-10-30 13:31:14
Üreticiler şekere yüzde 52 zam istedi

Uzun bir süredir şeker fiyatlarına bir zam gelmemesinden dolayı kamu, özel ve kooperatif fabrikalarında şeker satışları neredeyse durduruldu.

Şeker satışı yok” denilmemesi için fabrikalar göstermelik satışlar yapıyor. Şeker fabrikalarının mevcut 3.93 TL olan şeker satış fiyatı ile üretim yapmalarının mümkün olmadığı belirtilirken, şekerin fabrika satış fiyatının en az 5 liraya çıkarılması talep ediliyor.

Son 3 yılda sadece yüzde 26 zam yapıldığını bildiren sektör yetkilileri, “Pancar alım fiyatlarına yüzde 25 artış yapıldı ancak şekere artış yapılmadı” diyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Erdoğan'ın pancar alım fiyatını 420 lira olarak açıklamasına karşın Şeker Fabrikaları'nın bir açıklama yapmadığını vurgulayarak, “Yaptığımız hesaplamaya göre, şekere yüzde 52 zam yapılırsa fabrikalar başa baş noktada faaliyetlerini sürdürür” demişti.

Kaynak: Cumhuriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş