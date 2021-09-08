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TIMETURK / EKONOMİ / Uranyum fiyatları 6 yılın zirvesinde

Uranyum fiyatları 6 yılın zirvesinde

Nükleer güç santrallerinde kullanılan uranyumun fiyatları bir fonun alımıyla 6 yılın zirvesine çıktı

2 Saat Önce
2021-09-08 17:47:53
Uranyum fiyatları 6 yılın zirvesinde

Uranyum fiyatları 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

Yatırım fonu Sprott Inc.'in Twitter'dan ne kadar miktarda fiziki uranyum alımı yaptığını duyurması rallide etkili oldu. Web sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre şirket 24 milyon poundluk uranyum aldı. Uranyum yatırımcısı Yellow Cake'e göre 2020'de toplam spot hacmi 92.2 milyon pound olmuştu.

uranyum

Raymond James Financial analistlerine göre uranyum fiyatları daha da yükselebilir.

Geçen hafta Nymex'te vadeli kontratlar yüzde 15 yükselerek on yıldan fazla sürenin en büyük haftalık artışını kaydetmişti.

Fiyatlardaki yükselişle dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden biri olan Cameco Corp. hisseleri de 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Paladin Enerji, Toro Enerji gibi Avustralyalı uranyum üreticisi şirketlerin hisseleri de fiyatlardaki yükselişle arttı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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