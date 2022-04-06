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TIMETURK / EKONOMİ / Ünsal Group yılın inşaat firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Ünsal Group Yön. KRL. Başkanı Orhan Ünsal aldı

Ünsal Group yılın inşaat firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Ünsal Group Yön. KRL. Başkanı Orhan Ünsal aldı

Türkiye’nin en büyük temalı konut projelerinden olan Meva Şehir’i Ankaralılara kazandıran Ünsal Group, Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yılın İnşaat Firması Ödülünü kazandı.

20 Dakika Önce
2022-04-06 14:57:33
Ünsal Group yılın inşaat firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Ünsal Group Yön. KRL. Başkanı Orhan Ünsal aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ünsal Group adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal aldı. Orhan Ünsal yaptığı teşekkür konuşmasında Meva Şehir'in sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye değer katan bir proje olduğunu belirti. Meva Şehir'in Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 107 bin metrekare alanda kurulu konsept bir proje olduğunu belirten Ünsal, gerek sosyal alanları gerekse de kalitesiyle bir Türkiye markası olduğunu söyledi.

ÜNSAL GROUP 41. YILINI KUTLUYOR

İnşaat sektörünün köklü firmalarından olan ve bu yıl 41'inci yılını kutlayan Ünsal Group şehrimize ve ülkemize kazandırdığı model yaşam alanlarıyla binlerce ailenin hayatına dokunmaktadır. Ünsal Group proje aşamasından başlayarak ürün geliştirme, mimarı yapım-üretim dahil yüksek kalitede, anahtar teslim işlerin yanı sıra ofis, avm, otel ve yurt projeleri üretimi yapan bir şirket olarak da ön plana çıkıyor. Ünsal Group bu açılımlarıyla Türkiye ekonomisine katma değer, insanımızın yaşamına da artı değer sağlamaktadır.

ÜNSAL GROUP'TAN YENİ PROJELER

Ünsal Group hali hazırda Meva Şehir projesini teslime sunarken, Ankara İncek'te ofis, rezidans ve meydandan oluşan yeni bir karma yaşam projesinin yanı sıra, Bodrum'da tatil köyü ve otel konseptinde yeni bir projenin de hazırlıklarına devam ediyor. Ankara Eskişehir Yolu'nda bulunan NexusTower projesini de otel olarak hizmete sunacak olan Ünsal Group turizm sektörüne de güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. .

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