Ünlü yorumcudan dikkat çeken açıklama! Bitcoin altılı rakamlara ulaşacak mı?

Kripto piyasasının en iyi yorumcuları arasında gösterilen Willy Woo, Bitcoin ve boğa piyasası hakkında konuştu. Woo, Bitcoin’in altılı rakamları göreceğine inancını yeniledi. Ancak boğa sezonunun bir yıl daha uzama ihtimalinin olduğunu da vurguladı.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeler dikkatle izlenirken, ünlü piyasa yorumcusu Willy Woo'dan, Bitcoin'in geleceği hakkında dikkat çeken açıklama geldi.

Bitcoin ve türevlerinde istikrarlı yükseliş devam ediyor. 2021 yılının son çeyreğinde yeniden atağa kalkan kripto varlıklar, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi piyasanın ilk iki varlığı önderliğinde ilerleyiş yaşanıyor. Ara ara düzeltme ve borsaların Short patlatma işlemleriyle aşağıya yönlü hareket oluyor. Ancak Temmuz ayından bu yana genel bir yükseliş kanalı oluştu.

Piyasanın pozitif seyir izlemesi yıl sonu beklentilerini çoğaltıyor. 100.000 bin dolar Bitcoin beklentisi halen masada. Konuyla ilgili analistler grafik üzerinde muhtemel varış noktalarını yatırımcılarla paylaşıyor. Ünlü piyasa yorumcusu Willy Woo ise, altı haneli rakamlar için beklentisini vurguladı ve boğa sezonu eskiye göre daha uzun olabileceğini belirtti.

Boğa piyasası bir miktar daha gidebilir

Willy Woo, Preston Pysh'in ev sahipliği yaptığı “Bitcoin Fundamentals” podcast'ine katıldı. Yapılan röportajda Woo, uzun vadeli Bitcoin akümülatörlerinin, özellikle önceki boğa döngüleriyle karşılaştırıldığında, her zamankinden daha zengin olduğunu dinleyicilerle paylaştı.

Ünlü kripto ve zincir analisti Woo, “yüksek net değerli yatırımcıların bolluğunun Bitcoin'in fiyat görünümü için olumlu olduğunu ve BTC üzerinde uzun vadeli uzatabilecek önemli miktarda satın alma baskısı oluşturuyor.” açıklamasını yaptı ve şunları ekledi:

“2021 yılın ilk yarısında satın alınan tüm yeni varlıkların artık uzun vadeli sahipleri bulunuyor. Ayrıca bu varlıklar için zirvede oldukları bir yerdeyiz. Uzun vadeli tutulan Bitcoin'ler bizi altı rakamlı değere götürmek için gerekli olan kilitlenmeyi sağlıyor.”

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.