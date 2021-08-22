Ünlü yatırımcı Dan Held, Bitcoin için kritik senaryoyu açıkladı

Önde gelen bir kripto para YouTube kanalı olan Altcoin Daily, Bitcoin’in durumu ve geleceği hakkında ünlü yatırımcı Dan Held ile bir röportaj gerçekleştirdi. Dan Held, Bitcoin için “mega süper döngü” çağrısı yaptı.

Önde gelen bir kripto para YouTube kanalı olan Altcoin Daily, Bitcoin'in durumu ve geleceği hakkında ünlü yatırımcı Dan Held ile bir röportaj gerçekleştirdi. Dan Held, Bitcoin için “mega süper döngü” çağrısı yaptı.

Dan Held kimdir?

Dan Held, Kraken'de Büyüme Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor. Kendisi orijinal 2013 kripto buluşma grubunun bir parçasıydı.

O grupta Kraken, Coinbase, Litecoin ve diğer önemli borsaların kurucuları yer alıyordu.

“Bitcoin mega süper döngüsü” mü geliyor?

Held röportajda, Bitcoin'in bu 2021'deki olası “mega süper döngüsü” hakkındaki görüşlerini paylaştı. Dan zaten üçüncü döngüde olduğumuzu söyledi. Bu durum, Bitcoin için şu anda her şeyin daha iyi olduğu anlamına geliyor.

2013'teki ilk döngüyle karşılaştırıldığında bugün Bitcoin, yüksek profilli bireylerin ve ana akım medyanın dikkatini çoktan çekmiş durumda. Bu da boğa koşusu olasılığını yüksek hale getiriyor.

“2021 önemli bir zaman dilimi”

Held ayrıca Bitcoin için “ciddi” bir zaman diliminde olduğumuzu söyledi. Held'e göre ciddi riskler ve ciddi anlatılar var, ayrıca kendisi Bitcoin'in bu günlerde süper güçlü olduğunu iddia etti.

Ek olarak, halihazırda Bitcoin'e yönelmiş milyarderler (Elon Musk gibi) ve tanınmış markalar (Coca-cola, Google vb.) olduğundan, bunun sıradan bireyler için bile Bitcoin'in güvenilirliğini artırdığını belirtti.

“Bitcoin için hedef 100 ila 300 bin dolar”

Held şu anda bu üçüncü döngüde Bitcoin fiyatlarının 100.000 – 300.000 dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etti. Ayrıca Dan, boğa koşusunun henüz bitmediğini iddia etti. Bu nedenle, heyecanın sürmesini doğal karşılıyor.

Son düşüncelerinin ne olduğu sorulduğunda ise Dan şunları söyledi:

Bitcoin'in ana akım haline geldiğini görmek için dokuz yıl bekledim. 2021 yılı muhtemelen bu alan için en heyecan verici dönemlerden biri, bu yüzden kesinlikle inanmaya devam edin. Bitcoin inanılmaz derecede büyük bir varlık, harika bir noktada.

Kaynak: kriptoparahaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.