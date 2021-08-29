Ünlü uzmandan altın için dikkat çeken uyarı

Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altında büyük yükselişlerin geleceğine dikkat çekerek, gram altının orta vadede 600 lira bandını görmesinin sürpriz olmayacağını dikkat çekti. Yatırımcıya satmama uyarısında bulunan Memiş, “Bekleyen kazanacak” sözlerini yineledi.

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi bu günlerde de yatırımcıların ana gündemi. Altında fiyatlar merak konusu iken ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik analiz geldi.

ALTIN REKOR KIRACAK

Altın fiyatları ile ilgili her zaman çarpıcı yorumlarda bulunan İslam Memiş yeniden yükselişlere dikkat çekti. Altının uzun vadede sürekli gelir kaynağı olduğunu belirten Memiş, altın piyasasında büyük manipülasyonların yaşandığını ifade etti.

Milli Gazete'nin haberine göre; ünlü piyasa uzmanı küresel finans baronlarının altın üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Kontrat üzerindeki işlemlerin yanıltabileceğinin altını çizdi. Yatırımcıya satmama uyarısında bulunan Memiş, “Bekleyen kazanacak” sözlerini yineledi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR: 600 LİRA

Gram altında büyük yükselişlerin geleceğine dikkat çeken Memiş, gram altının orta vadede 600 lira bandını görmesinin sürpriz olmayacağını, bu durumda altın alanın kazanacağını vurgulayarak “Altın yatırımcısı kısa vadeli bakmasın" dedi. Al sattan para kazanmanın mümkün olmayacağını belirten başarılı ekonomist İslam Memiş, “Altın uzun vadede dolardan ve bütün kağıt paralardan fazla kazandıracaktır. Kısa vadeli fiyat hareketleri sizi yanıltmasın” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.