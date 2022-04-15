Ünlü üç ekonomistten altın tahminleri...

Türkiye’nin ünlü ekonomistleri İslam Memiş, Selçuk Geçer ve Tunç Şatıroğlu, altın yorumlarını güncellediler. Altın analizi yapan uzman isimler ons altında fiyat düşüşlerine dair gerekçeleri ve bundan sonraki beklentilerini açıkladılar.

İşte üç ünlü analistin altın piyasası hakkındaki son değerlendirmeleri:

İSLAM MEMİŞ: DÜŞÜŞLER

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI!

Altın fiyatlarına dair piyasa analizini yenileyen ünlü ekonomist İslam Memiş, “Altın piyasasında fiyat yükselişi beklentimi sürdürüyorum. Ancak zaman zaman alım fırsatları doğabileceğini tahmin ediyordum. Altın fiyatlarındaki düşüşler işte bu alım fırsatlarıdır. Üstten altın alanlar da orta ve uzun vadede zarar etmeyeceklerdir. Ons altında yıllık bazda 2.150 Dolar şeklindeki öngörümü aynen sürdürüyorum. Altın fiyatları FED sonrasında hareketlenebilir. Bir trend değişikliği olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

SELÇUK GEÇER'DEN ALTIN YORUMU:

KERİZ SİLKELEME OPERASYONU BAŞLADI!

Büyük bir keriz silkeleme operasyonu yapıldığını söyleyen Selçuk Geçer, “Rusya ile Ukrayna gerilim sona mı erdi? Dünyada ekonomik açıdan bir rahatlama mı yaşanmaya başlandı? Peki altın fiyatları neden düşüyor? Çok net bir şekilde keriz silkeleme operasyonu başlamıştır. Ons altının düşmesini gerektirecek bir durum yok.

Altın piyasasında fiyat yükselişlerinin olması gereken dönemde altın fiyatları düşüyor. Birileri çok büyük bir soygun yapıyorlar. Altın piyasasında panik yaratıp fiyatları belirli bir seviyeye çektiler. Hedefleri yere ulaşınca da oradan altın toplayacaklar ve sonrasında da altın fiyatları fırlayacak. Ons altının şu anda olması gereken yer 2.000 Dolar seviyesinin üzeridir. Yükseliş trendi sona ermedi sadece operasyon çekiyorlar.” ifadelerini kullandı.

TUNÇ ŞATIROĞLU'NDAN ALTIN YORUMU:

ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİ SONA MI ERDİ?

Ons altın hakkında bir yorum yapan Tunç Şatıroğlu da, “Ons altın halen daha 1.950'nin Dolar seviyesinin üzerindedir ve bu seviyenin üzerinde kaldıkça altın piyasası benim gözümde pozitiftir. FED kararından sonra ons altının yeniden yükselişe geçmesini bekliyorum.” dedi.

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