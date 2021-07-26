Ünlü Sunucu’nun ‘Ethereum’ kararı

ABD’de yayınlanan the Mad Money Show sunucusu Jim Cramer, eskiden bir Bitcoin savunucusu olsa da kısa bir süre önce BTC yerine Ethereum’a yatırım yaptığını açıklamıştı. Cramer bir süre önce şu Tweet’i attı: “Ethereum yatırımlarımı elimde tutuyorum ancak ETH’ye yeni yatırım yapmayacağım.”

Ethereum her daim destekçilere sahip olsa da fiyatındaki son sıçrayış ile beraber yeni bir hayran kitlesi Ethereum fiyatıyla ilgili boğa lehine tahminlerini tekrardan dillendirmeye başladılar.

ABD'de yayınlanan the Mad Money Show sunucusu Jim Cramer, eskiden bir Bitcoin savunucusu olsa da kısa bir süre önce BTC yerine Ethereum'a yatırım yaptığını açıklamıştı. Cramer bir süre önce şu Tweet'i attı: “Ethereum yatırımlarımı elimde tutuyorum ancak ETH'ye yeni yatırım yapmayacağım.”

Bu Tweet'ten iki çıkarım yapılabilir: İlki, Cramer'ın ETH pozisyonlarını satmayacağı, ikincisi ise yeni Ethereum yatırımları yapmak için isteksiz olduğu.

Analizcilere göre, yukarıda bahsedilenlerden ikincisi aslında Ethereum fiyatındaki hafif toparlanmaya rağmen çoğu ETH yatırımcısının tereddütte olmasından dolayı kötü bir plan sayılmaz.

ETH için Bazı Değerler Ayı Lehine Gözüküyor

Limenya'nın haberine göre, Ethereum ile ilgili dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de ETH'nin sahip olduğu MVRV (piyasa değeri ve realize edilmiş değer oranı) olarak gösteriliyor: “Mayıs ayındaki zirvesinden düştükten sonra bu gösterge tekrardan toparlanmayı başaramadı. Bu değer aslında yatırımcılar ve piyasa koşullarının bir varlığın değerini nasıl etkilediğini gösteriyor.”

Bununla birlikte analizciye göre benzer şekilde ayı lehine yorumlanabilecek bir diğer metrik de “Maliyet Çıktısı Kar Oranı (SOPR)” olarak belirtiliyor. SOPR aslında yatırımcıların satın aldıkları coinleri kar ile mi yoksa zarar ile mi sattıklarını ortaya koyan bir gösterge olarak tanımlanabilir. Analizciye göre Ethereum fiyatındaki bu karışık sinyaller sonrası önümüzdeki günlerde ETH'yi takip etmek ilginç olacak.

Cramer ayrıca TheStreet ile gerçekleştirdiği röportajında ETH'dan ve ETH'nin kullanım alanlarının genişliğinden emin olduğunu da söyledi. Kısa bir süre önce Apple kurucusu Steve Jobs'ın el ile doldurduğu 1973 tarihli bir iş başvurusunun NFT versiyonu Ethereum karşılığında satılmıştı.

Cramer ayrıca ETH fiyatının %20 artması durumunda elinde bulundurduğu mevcut ETH'nin yarısını satacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.