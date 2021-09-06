Ünlü stratejistten XRP çıkışı: “Uçuşa hazır olun, bu seviyelere gidiyoruz!”

Popüler kripto stratejisti ve trader Michaël van de Poppe, XRP’nin yakında momentum kazanmaya başlayacağını ve yükseleceğini belirterek, “Uçuşa hazır olun, bu seviyelere gidiyoruz!” dedi.

Popüler kripto stratejisti ve trader Michaël van de Poppe, XRP tahmini ile gündemde. Poppe, XRP'nin yakında momentum kazanmaya başlayacağını ve yükseleceğini belirterek, “Uçuşa hazır olun, bu seviyelere gidiyoruz!” dedi.

Yeni bir strateji oturumunda kripto analisti Poppe, 120.000 YouTube abonesine XRP'nin mevcut fiyatı olan 1,26 dolardan %46'lık bir ralli başlatmak üzere olabileceğini söyledi.

Poppe şöyle dedi:

“XRP'ye baktığımızda, bu güzel([destek) düşüşü 1,06 dolardan yaşadığımızı görüyoruz. Ayrıca seviyeyi 1 dolar civarında işaretledim çünkü bu çok iyi bir giriş noktası. Ancak 1,06 dolardaki çok önemli. Zira burada destek sağlandığını görebiliyoruz. Biraz konsolidasyon, yatay hareketler ve büyük olasılıkla XRP için yukarı yönlü yeni bir kırılma yaşayacağız.”

Van de Poppe, Fibonacci uzatma aracını kullanarak, XRP için hedef fiyatın 1,85 dolar olduğunu ve bunun 2021'deki en yüksek seviyesi olan 1,96 dolara yakın olduğunu söylüyor.

Bitcoin'e karşı da ralli gelebilir

Van de Poppe ayrıca Bitcoin çiftinde (XRP/BTC) de XRP'yi inceledi. Kripto analistine göre, XRP/BTC, mevcut değeri olan 0,000025 BTC veya 1,25 dolar değerinden %140'lık bir dalgalanmayı ateşlemekten sadece bir direnç uzakta.

“Bu alana (0,000022 BTC veya 1,10 dolar) bir giriş yapmak istiyorsunuz. Büyük olasılıkla, 1,90 dolar değerindeki 0,000038 BTC'ye doğru bir sonraki itici harekete az kaldı. Ve sonra aslında daha yüksek dipleri ve daha yüksek zirveleri arayacaksınız.

Bu aşamada, daha yüksek dipler yarattığımızı biliyoruz, ancak aslında bu zirveyi (0,000038 BTC) kırmak ve 0,00006 BTC (3,00 dolar) seviyesini hedeflemenin oldukça muhtemel olduğu yeni bir yüksek zirve yaratmak istiyorsunuz.”

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.