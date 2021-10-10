Ünlü milyarderden kritik Bitcoin açıklaması

Galaxy Digital'ın ünlü milyarder CEO’su Mike Novogratz, boğaların yıl sonundan önce gözlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine diktiğine oldukça fazla inandığını belirterek, 'Bitcoin için parabolik bir hareket bekliyorum' dedi.

Bitcoin, yeni ayın başlamasıyla yükselişe geçti ve Ekim ayının ilk haftası, piyasadaki diğer kripto para birimleri haftalardır ilk kez toparlanmaya başladığından aya iyi haberler ile başladı. Bitcoin, Cuma günü 56 bin doların üzerindeki kırılmasıyla 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Galaxy Digital milyadrer CEO'su Mike Novogratz ise, boğaların yıl sonundan önce gözlerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine diktiğine oldukça fazla inandığını açıkladı.

Piyasayı güçlendiren yeni yatırımcılar

Milyarder Mike Novogratz, kripto piyasası hakkında konuşmak için CNBC'nin “Squawk Box” programındaydı. Novogratz, Bitcoin ve Ethereum fiyatının yüksek değerlerini korumasının nedeninin yeni yatırımcıları çektiğini söyledi. Boğa piyasasının ilk kez 2021'in başında tam vitese geçmesinden bu yana yeni yatırımcı coşkusu artıyor ancak, kripto piyasasındaki son olaylar, alana yeni bir giriş dalgasını tetikledi.

Novogratz, mevcut kripto küresel servet yüzdesini, diğer finansal piyasalara kıyasla yalnızca küçük bir sayı olan %0,5'e koyuyor. Bununla birlikte, kripto piyasasının henüz gençlik yıllarına girmediğine dair etkileyici bir yüzde veriliyor. Milyarder, daha fazla yatırımcı kripto alanına girdikçe yüzde 0,5'in üzerine çıkmasını bekliyor.

'Parabolik hareket gerçekleşebilir'

Piyasaya yeni yatırımcıların gelip fiyatları yükseltmesinden bahseden milyarder şunları söyledi:

Yılın ilk yarısına giren 17 milyar dolarlık yeni risk sermayesi vardı. Bu sadece hem yetenek hem de paranın muazzam bir girişi olduğunu gösteriyor.

Novogratz'ın firması Galaxy Digital, blok zinciri ve kripto para birimi endüstrisinde tanınmış bir yatırımcıdır. Bu göz önüne alındığında, milyarder kripto piyasasında her zaman yükseliş eğilimindeydi ve yükseliş duruşu hakkında sesini yükseltti. CEO, röportajı sırasında kripto piyasasının yılın dördüncü çeyreği boyunca tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırmasını beklediğini açıkladı.

Bazen olmakla suçlandığım her zaman kazanan adam gibi görünmemekle birlikte, kelimenin tam anlamıyla Bitcoin'deki yüksekleri çıkardığımız ve dördüncü çeyreğe girerken tüm kriptoda bu parabolik hareketlerden birine sahip olduğumuz bir senaryo görüyorum.

Novogratz, tahmininin arkasındaki mantığı bir yarış atı benzetmesi kullanarak açıkladı. Kripto piyasasının hareketini, yarışı kazanan ile sondaki köşeyi dönen at ile karşılaştırdı. Novogratz, yılın son çeyreği için yükseliş ihtimalini yineledi.

Kaynak: Kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.