Ünlü milyarderden Bitcoin tahmini: “İki ay içinde bu seviyeleri görürüz”

Three Arrows Capital kurucu ortağı ve CEO’su Su Zhu, Bitcoin fiyatının birkaç ay içinde 88.888 dolara ulaşacağını iddia etti.

Twitter'dan konuşan Zhu, amiral gemisi kripto para biriminin güçlü bir görünüme sahip olduğunu ve yakında rekorları paramparça edeceğini öngördü.

Zhu'nun meslektaşı, bir diğer kurucu ortak Kyle Davies, BTC'nin rekor seviyelerde bir süper döngü yapmaya başlayacağını iddia etmişti. Zhu, bu tweet'in ardından tahminini paylaştı.

AŞIRI RİSK İŞTAHI

21 Ağustos'ta Bitcoin, Bitstamp borsasında üç ayın en yüksek seviyesi olan 49.830 dolara ulaştı. Boğalar şimdi sürücü koltuğuna geri döndü.

Alternative.me'nin “Kripto Korku ve Risk İştahı Endeksi”, “aşırı risk iştahı” alanına girdi. Göstergenin değeri şimdi 78'de.

Yine de endeks, Şubat ayında ulaşılan 95'lik zirve seviyesinden halen uzak.

Kaynak: Kripto Para Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.