Ünlü Milyarder, Dogecoin için harekete geçti

Eski kripto para düşmanlarından Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, daha fazla kripto ödemesi için yeni bir teşvik açıkladı. Basketbol takımının internet sitesi üzerinden yapılacak ürün alışverişlerinde kullanıcılar eğer kripto ödemesi yaparsa hediye kartı alabilecek.

Dallas Mavericks sahibi, Mark Cuban daha fazla kripto ödemesi için yeni bir teşvik açıkladı. Basketbol takımının internet sitesi üzerinden yapılacak ürün alışverişlerinde kullanıcılar eğer kripto ödemesi yaparsa hediye kartı alabilecek. Eski kripto para düşmanlarından Mark Cuban'ın değişimi takipçilerini şaşırtıyor.

Eski Bitcoin Düşmanı: Mark Cuban

Bundan uzun süre önce Cuban kendisine sorulan Bitcoin (BTC) sorusuna enterasan bir yanıt vermişti. Bitcoin alacağıma muz alırım diyen Mark Cuban tüm kripto paraları birer yutturmaca olarak görüyordu. Ancak kadere bakın ki bugünlerde en büyük meme coini DOGE için savunuculuk yapıyor.

Elon Musk ile azılı Dogecoin savunuculuğu yapan Mark Cuban her fırsatta kriptoların altından daha iyi olduğunu savunuyor. Hatta yakın zamanda yaptığı bir açıklamada gençlerin kripto paralara altından daha fazla değer vereceğini bile söyledi. Dünyanın teknolojiyle girdiği dönüşüm, altının da değişmesine sebep oldu. Dünya genelinde özellikle genç nüfus klasik emtia veya gayrimenkul yatırımları yerine kriptolara yöneliyor. İngiltere'de daha iyi bir yatırım, Lübnan'da hayatta kalma anlamına gelen kriptolar hızla yayılıyor.

Kripto Para Kampanyası

Milyarder Mark Cuban‘ın sahibi olduğu profesyonel basketbol takımı Dallas Mavericks, yeni başlattığı “Cryptomania” kampanyasını duyurdu. Böylece dolar alışveriş yapan kullanıcılar eğer ödemesini kripto paralarla yaparsa 25 dolar değerinde hediye kartı kazanacak.

Cuban yaptığı açıklamalarda kripto ödemelerinin daha çok Dogecoin topluluğu tarafından yapıldığını söylemişti. Kampanya için 31 Aralık son tarih olarak görünüyor, NBA takımı böylece hem satışlarını artırmış hem de daha fazla insanın kriptoyla tanışmasını sağlamış olacak. Takım fanları daha uygun fiyattan alışveriş yapabilmek için kriptoları kullanmayı öğrenecek gibi görünüyor.

Yaklaşık 5 ay önce Dogecoin'i bir ödeme yöntemi olarak tanıyan NBA takımı, geçtiğimiz yıl Bitcoin ile ödemeler almaya başlamıştı.

Haziran ayında yatırım yaptığı DeFi protokolünün sıfırlanmasından sonra Cuban daha dikkatli görünüyor. Dogecoin ve popüler bazı kripto varlıkları şimdilik yeterli gören Mark Cuban, Dogecoin'in daha fazla benimsenmesi için bazı kampanyalar düzenleyeceğini ay başında duyurmuştu.

Bu arada Mark Cuban'ın sadece 494 dolar değerinde kripto para yatırımı bulunuyor. Bir milyarder için çok ufak bir rakam ve takipçileri sık sık bu konuyu gündeme getirip ona öfkelerini kusuyor.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.